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Новое исследование опровергает важность завтрака

Более пристальный взгляд на последние научные исследования ставит под сомнение утверждение, что завтрак является наиболее важным приемом пищи за день

сегодня, 14:48
Автор:

Седлецкая Татьяна

В исследовании, опубликованном в Американском журнале о питании,  принимали участие более 300 человек.

Новое исследование опровергает важность завтрака

Сбалансированный завтрак. Фото: the-challenger.ru

Специалисты рассматривали влияние завтрака на потерю веса в течение 16-недельного периода. Субъекты были разделены на три группы:

•          Первая группа участников получили брошюры, в которых были изложены правила общего питания без упоминания завтрака;

•          Второй раздали информацию о здоровом завтраке (но без конкретного меню) и сказали съедать свой завтрак до 10 утра;

•          Третьей группе было поручено не употреблять никаких калорий до 11 утра, можно пить исключительно воду.

При оценке эффекта пропускать завтрак, ученые не смотрели на качество того, что на самом деле было съедено. Другими словами, участники эксперимента могли спокойно есть булочки и сливочное масло, миску сладкой каши или же яичницу и кофе. Исследователи пришли к выводу, что завтрак не имеет никаких преимуществ с точки зрения потери веса, никак на него не влияя.

Диетологов привел в шок такой факт: чтобы ни было съедено на завтрак – это не считается критическим для результата (веса). Но такого просто не может быть! Особенно, если человек проводит свой день пассивно, сидя за компьютером, это никак не может не оставить свой след на его фигуре. Все диетологи в один голос утверждают, что начинать день с правильного сбалансированного завтрака является стратегическим оружием в борьбе с растущей заболеваемостью ожирением во всех возрастах.

Что касается консенсуса в отношении завтрака, он по-прежнему считается наиболее важным приемом пищи на протяжении дня. Но пришло время, чтобы добавить "сбалансированный завтрак" в это заявление.

Диетологи утверждают, что именно завтрак отвечает за ваше настроение, силы и энергию на протяжении дня. Конечно, вы можете ограничиться чашкой кофе, но уже через час вы почувствуете неприятный эффект от такой еды – изжога и возможные головные боли.

Ранее "Комментарии" писали о пяти  худших продуктах, которые нельзя есть на завтрак.




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Источник: https://www.parents.com/
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