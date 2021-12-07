Названа полезная добавка, снижающая риск гриппа на 87%

В осенне-зимний период вероятность подхватить грипп очень высокая, поэтому необходимо укреплять свою иммунную систему. А поможет в этом простая и доступная добавка.

Какая добавка снизит риск гриппа на 87% (фото из открытых источников)

Исследователи выяснили, что цинк помогает снизить риск заболевания на 87%. Этот минерал участвует во многих процессах, в частности создании новых клеток и ферментов. Ученые провели эксперимент, участие в котором взяли более 5 тысяч взрослых, находящихся под угрозой или инфицированных вирусной инфекцией дыхательных путей. Результаты показали, что при приеме цинка риск развития "тяжелых" симптомов гриппа снижается почти на 90%.

Данные исследования показывают, что у тех, кто принимает добавки с микроэлементов, симптомы заболевания исчезают в среднем на два дня раньше. Фактически, вероятность выздоровления в течение первой недели болезни у потребителей цинка была почти в два раза выше, чем у участников, принимавших плацебо.

Напомним, что в холодное время года учащаются случаи заболевания гриппом и простудой. А во время болезни наш организм ослаблен и поддерживать силы нужно с помощью правильных продуктов. Врач Александр Мясников рассказал, от чего следует отказаться, чтобы не навредить здоровью еще больше.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в прошлом году гриппом украинцы болели мало, но в этом году медики говорят об опасности его вспышки и что этот опасный вирус может напомнить о себе.

Читайте также, что на сегодняшний день медики не могут назвать ни одного точного симптома, который был бы при заболевании коронавирусом и которого не было бы при заболевании гриппом. Но самый известный педиатр страны, доктор Евгений Комаровский все же нашел одну отличительную характеристику коронавирусной инфекции.

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