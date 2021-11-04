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Грипп в этом году будет более агрессивным: инфекционист рассказала об опасности

Врач заявила, что вирус может еще проявить себя

сегодня, 22:15
Автор:

Лиля Воробьева
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В прошлом году гриппом украинцы болели мало, но в этом году медики говорят об опасности его вспышки и что этот опасный вирус может напомнить о себе.

Грипп в этом году будет более агрессивным: инфекционист рассказала об опасности

Врач рассказала об опасности вируса (фото из открытых источников)

Эпидемии гриппа в нашей стране не будет, но рекомендации специалистов следует принять во внимание. Об этом сообщает известный врач-инфекционист Ольга Голубовская в социальных сетях.

По ее словам, в прошлом году этого простудного заболевания почти не было. Статистика заболеваемости этим вирусом была низкой. Этому есть причины, в частности, из-за тяжелой ситуации в медицинских учреждениях больные мало обращались к врачам. Также врач не исключает антагонистическое взаимодействие возбудителей. В этом году положение с этим инфекционным заболеванием не будет катастрофическим. Хоть и поводов для успокоения тоже нет. В нашей стране регистрируются случаи этой опасной болезни, но ситуация и у нас, и в странах Евросообщества пока не возникает беспокойства.

Сейчас больные страдают вирусом типа А (H3N2), именно этот тип гриппа вызывает у человека осложнение, которое перерастает в тяжелое. Три года назад в Америке от этого типажа гриппа умерло около 80 тысяч жителей.

Медик отметила, что врачи должны определять диагноз на основании клинической симптоматики. Это очень важно определить правильный диагноз, чтобы опасный вирус и штаммы на его основе не привели к ухудшению состояния здоровья больного и необратимых последствий.

Госпожа Голубовская отметила, что штаммы гриппа не похожи на коронавирусную болезнь. Поэтому вирус может ударить по лёгким сразу на 3-5 день от начала его клинических симптомов. Поэтому лечение должно быть особым и эффективным сразу в последующие 48 часов, затем оно снижается.

Прививку от этого заболевания можно делать всем желающим, начиная с 6-месячного возраста и далее. Приоритетны группы риска. Если больной имеет признаки коронавирусной болезни, то вакцинацию следует делать только после того, как он полностью выздоровеет.

Получить прививку от этого простудного заболевания и коронавируса можно в одно время – в разные места. Также возможен вариант повторить эту процедуру от гриппа, а затем от коронавируса с разницей в несколько недель.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, как отличить коронавирус от гриппа .


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Источник: https://www.facebook.com/ogolubovska/posts/1995860023907575
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