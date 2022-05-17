Назван напиток, способный спасти от деменции и рака

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Светлана Шкурупий
Те
продукты и напитки, которые мы регулярно употребляем играют важную роль для работы
организма. Некоторые из них способны предотвратить в дальнейшем развитие
серьезных заболеваний, например, онкологии и деменции.
Какой напиток может предотвратить деменцию и онкологию (фото из открытых источников)
Врач
общей практики и функциональной диагностики Михаил Петрик порекомендовал
употреблять каждый день черный чай. Но этот напиток нужно еще и правильно
употреблять. Чтобы не снизить его полезные свойства, чай необходимо пить не
очень горячим и без различных добавок.
Отмечается,
что этот популярный напиток содержит в своем составе большое количество
антиоксидантов, которые могут "связывать" свободных радикалов. Эти
вещества способны повредить клетки и спровоцировать развитие серьезных проблем
со здоровьем, в частности онкологию. А еще антиоксиданты улучшают работу
сердечно-сосудистой системы.
Эксперт
отметил, что среди любителей черного чай, число пациентов с инсультов на 20-30%
ниже, чем у тех, кто не пьет напиток.
Еще
напиток способствует нормализацию кишечной микрофлоры, которая играет важную
роль во многих процессах организма, в частности укрепляет иммунитет и способствует
стабилизации психического здоровья.
Регулярное
употребление черного чая способно повысить концентрацию внимания и
работоспособность, улучшая когнитивные функции и снижая риск развития деменции.
Напомним,
какой напиток помогает расслабить сосуды и снизить повышенное давление.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что зеленый чай богат полифенолами и
антиоксидантами, которые могут защитить мозг от умственного упадка и снизить
риск развития болезней Альцгеймера и Паркинсона.
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