Назван напиток, способный спасти от деменции и рака

Те продукты и напитки, которые мы регулярно употребляем играют важную роль для работы организма. Некоторые из них способны предотвратить в дальнейшем развитие серьезных заболеваний, например, онкологии и деменции.

Какой напиток может предотвратить деменцию и онкологию (фото из открытых источников)

Врач общей практики и функциональной диагностики Михаил Петрик порекомендовал употреблять каждый день черный чай. Но этот напиток нужно еще и правильно употреблять. Чтобы не снизить его полезные свойства, чай необходимо пить не очень горячим и без различных добавок.

Отмечается, что этот популярный напиток содержит в своем составе большое количество антиоксидантов, которые могут "связывать" свободных радикалов. Эти вещества способны повредить клетки и спровоцировать развитие серьезных проблем со здоровьем, в частности онкологию. А еще антиоксиданты улучшают работу сердечно-сосудистой системы.

Эксперт отметил, что среди любителей черного чай, число пациентов с инсультов на 20-30% ниже, чем у тех, кто не пьет напиток.

Еще напиток способствует нормализацию кишечной микрофлоры, которая играет важную роль во многих процессах организма, в частности укрепляет иммунитет и способствует стабилизации психического здоровья.

Регулярное употребление черного чая способно повысить концентрацию внимания и работоспособность, улучшая когнитивные функции и снижая риск развития деменции.

Напомним, какой напиток помогает расслабить сосуды и снизить повышенное давление.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что зеленый чай богат полифенолами и антиоксидантами, которые могут защитить мозг от умственного упадка и снизить риск развития болезней Альцгеймера и Паркинсона.

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