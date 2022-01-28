Напитки, которые улучшают память: какие питьевые привычки помогут вашему мозгу

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Карина Ожерельева
А чтобы узнать больше о переходе на диету для здоровья мозга, Eat This поговорили с Эми Гудсоном, автором учебника по спортивному питанию и членом медицинского экспертного совета, которая дала советы по привычкам питья, которые могут улучшить память.
Женщина пьет сок - фото из открытых источников
Это отличная новость для любителей кофе. По словам Гудсон, утренний кофе может стать отличным дополнением к вашему ежедневному рациону, когда дело касается здоровья вашего мозга.
На самом деле длительное употребление кофе было связано со снижением риска неврологических заболеваний, таких как болезнь Паркинсона и Альцгеймера.
Наряду с употреблением кофе, зеленый чай также поможет улучшить вашу память и когнитивные способности.
Гранаты также обладают мощными противовоспалительными свойствами и, таким образом, могут способствовать снижению хронического воспаления в организме.
Исследования постоянно показывают, что даже умеренное употребление алкоголя может негативно отразиться на здоровье мозга.
Другое исследование, проведенное JAMA Network, показало, что пожилые люди, которые выпивали в среднем около 14 напитков в неделю, набрали более низкие баллы по тестам на когнитивные способности, чем те, кто выпивал только один напиток в неделю.
Как сообщали ранее "Комментарии", диетологи назвали худший вариант завтрака.
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