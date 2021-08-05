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Главная Новости Здоровье диета и питание Назван лучший продукт для профилактики тромбоза
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Назван лучший продукт для профилактики тромбоза

Эксперты рассказали, какой продукт необходимо включить в свой рацион, потому что он является профилактикой тромбоза

сегодня, 12:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Если хотите улучшить работу сердечно-сосудистой системы и предотвратить развитие тромбоза, тогда обогатите свой рацион рыбьим жиром. Этот продукт помогает разжижать кровь и снижает уровень "вредного" холестерина.

Назван лучший продукт для профилактики тромбоза

Как предотвратить тромбоз (фото из открытых источников)

Поддержать здоровье сердечно-сосудистой системы можно с помощью правильного рациона. Добавьте в свое меню продукты, богатые омега-3 ненасыщенными жирными кислотами, их много в рыбьем жире, а также в морской рыбе (скумбрии, сардинах, тунце) и морепродуктах. Эти вещества помогают снизить уровень "вредного" холестерина в крови из-за которого в сосудах могут образовываться сгустки и бляшки, увеличивающие риск закупорки сосудов. 

Ненасыщенные омега-3 кислоты также разжижают крови, снижают ее вязкость и нежелательное слипание тромбоцитов. А еще они укрепляют стенки сосудов, делая их более эластичными.

Исследователи установили, что в рационе взрослого человека количество омега-3 жиров составляет лишь 50-70% от жизненно необходимой нормы. Поэтому особое внимание следует уделять формированию своего пищевого рациона.

Напомним, что для улучшения работы сердечно-сосудистой системы, эксперты советуют принимать корень одуванчика, который широко используется в китайской медицине. Что же в нем особенного?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что сохранять здоровье сердца крайне важно, потому что сердце — главный орган, функционирование которого зависит от правильного питания и физической подготовки. Консультант по кардио-торакальной хирургии в больнице Фортис Маниш Хиндуджа рассказал, какие несложные ежедневные действия помогут позаботиться о самом главном органе в нашем теле. 


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Источник: https://www.med2.ru/story.php?id=121427
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