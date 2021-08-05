Назван лучший продукт для профилактики тромбоза

Если хотите улучшить работу сердечно-сосудистой системы и предотвратить развитие тромбоза, тогда обогатите свой рацион рыбьим жиром. Этот продукт помогает разжижать кровь и снижает уровень "вредного" холестерина.

Как предотвратить тромбоз (фото из открытых источников)

Поддержать здоровье сердечно-сосудистой системы можно с помощью правильного рациона. Добавьте в свое меню продукты, богатые омега-3 ненасыщенными жирными кислотами, их много в рыбьем жире, а также в морской рыбе (скумбрии, сардинах, тунце) и морепродуктах. Эти вещества помогают снизить уровень "вредного" холестерина в крови из-за которого в сосудах могут образовываться сгустки и бляшки, увеличивающие риск закупорки сосудов.

Ненасыщенные омега-3 кислоты также разжижают крови, снижают ее вязкость и нежелательное слипание тромбоцитов. А еще они укрепляют стенки сосудов, делая их более эластичными.

Исследователи установили, что в рационе взрослого человека количество омега-3 жиров составляет лишь 50-70% от жизненно необходимой нормы. Поэтому особое внимание следует уделять формированию своего пищевого рациона.

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