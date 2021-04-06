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Можно ли похудеть с помощью активированного угля

Существует так называемая «угольная диета»

сегодня, 10:55
Автор:

Светлана Шкурупий

В каждой аптечке, пожалуй, найдется активированный уголь, ведь он настоящая "палочка-выручалочка" при пищевых отравления, потому что эффективно выводит из организма токсины и болезнетворные микроорганизмы. Некоторые люди считают, что с помощью активированного угля можно сбросить и лишний вес. Так ли это?

Можно ли похудеть с помощью активированного угля

активированный уголь (фото из открытых источников)

Специалисты отмечают, что активированный уголь является все же лекарственным препаратом и используется как фильтр для организма. Но важно помнить, что вместе с вредными бактериями, он выводит и полезные — витамины и минералы, которые нужны организму для правильной работы. Поэтому принимать его можно несколько недель, после чего требуется перерыв. 

Также эксперты отмечают, что тех, кто хочет избавиться от лишних килограмм с помощью активированного угля, ждет разочарование, поскольку действие препарата ограничено очищением пищевого тракта от накопившегося в нем "мусора". Конечно, если вы активно занимаетесь спортом, придерживаетесь правильного питания, то у вас есть все шансы скинуть несколько килограмм с помощью активированного угля, и очистить организм. Но само по себе лекарственное средство не сжигает жиры, а лишь способствует этому процессу. 

Еще медики предупреждают, что бесконтрольный прием активированного угля недопустим. Его длительное применение может негативно отразиться на работе организма.

Напомним, что эксперты назвали несколько утренних привычек, которые помогут вам вернуться в форму.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американский терапевт Молли Кармел удалось за один год избавиться от 80 килограммов, а все благодаря тому, что она отказалась от одного продукта. Какого именно, узнайте в нашем материале.


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Источник: https://aif.ru/health/food/42411
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