Женщина отказалась от одного продукта и похудела на 80 кг

Американский терапевт Молли Кармел преодолела большой путь, чтобы улучшить состояние здоровья и привести тело в порядок. Ей удалось за один год избавиться от 80 килограммов.

Женщина сбросила 80 кг | Фото: Instagram | Molly Carmel

Сегодня Молли — известный специалист, владелица клиники и автор книг, в которых она делится своим опытом. В 23 года женщина весила почти 150 килограммов и долгое время подвергала свой организм испытаниям, садясь на жесткие диеты и различные программы по похудению. Но избавиться от лишних килограмм оказалось очень непросто.

Женщина рассказала, что чувствовала себя ужасно, и на некоторое время перестала видеться с друзьями и забросила путешествия. Но однажды Молли решила полностью исключить из рациона свой любимый продукт — сахар. Она отказывалась от него постепенно, превращая это в свой способ жизни и практически за один год ее жизнь кардинально поменялась. Женщине удалось похудеть на 80 килограммов и удерживать нормальный вес до сегодняшнего дня.

Молли Кармел призналась, чтобы отказаться от сахара, нужно перестать хранить его дома, дабы не подвергаться соблазнам.

Сейчас женщина активно рассказывает о своей борьбе с лишним весом на своем официальном сайте, а также выпускает книги, где делится опытом и знаниями с людьми, которые также хотят вернуться к здоровой жизни.

Напомним, во Львове 38-летняя женщина обратилась за медицинской помощью, чтобы ей удалили жировой "фартук", появившийся у нее послеоперационной вентральной грыжи. Благодаря операции женщине удалось похудеть на 80 килограммов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что голливудская актриса Ребел Уилсон рассказала, как ей удалось сбросить более 20 килограммов.

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