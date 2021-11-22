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Может ли острая пища спровоцировать язву желудка

Эксперты рассказали, может ли употребление острой пищи спровоцировать изжогу и язву желудка

сегодня, 15:20
Автор:

Светлана Шкурупий
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В появлении язвы и гастрита часто обвиняют острую пищу, многие считают, что она буквально разъедает стенки желудка. Но так ли это на самом деле?

Может ли острая пища спровоцировать язву желудка

Острая пища (фото из открытых источников)

Острую пищу часто критикуют, потому что после ее употребления могут возникать дискомфортные ощущения в животе. Но утверждение, что она может спровоцировать язвенную болезнь, не имеет никаких научных доказательств.

Исследователи провели эксперимент с помощью видеоэндоскопа: они взяли перец халапеньо, измельчили его и поместили на слизистую оболочку желудка человека. В результате никаких повреждения выявлено не было. При употреблении острого во рту начинает жечь, но на стенки желудка "огонь" не распространяется.

Частое употребление острого действительно может вызвать неприятные симптомы у людей, у которых есть заболевания желудочно-кишечного тракта. Но причиной язвы служит инфекция, вызванная бактерией Helicobacter pylori.

Есть и другая точка зрения, согласно которой, капсаицин, входящий в состав перца, снижает выработку кислоты в желудке и подавляет бактерии, которые являются возбудителями язвенной болезни.

Напомним, что большинство людей сталкивалось с проблемой афтозных язв во рту. Маленькие, бело-желтоватые, раздражающие они вызывали дискомфорт, мешая нормально жевать пищу. Дантист Горан Байич дал несколько рекомендаций, которые помогут избавиться от них гораздо быстрее.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как популярная пища ослабляет иммунную систему.

Читайте также, что первый классический симптом язвы желудка — острая, ноющая боль в верхней части живота, которая, как правило, возникает после еды или во время приема пища. Какие еще симптомы указывают на то, что пора обратиться к гастроэнтерологу? 


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Источник: https://wworld.com.ua/health/62463
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