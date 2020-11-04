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Какие тревожные симптомы указывают на язву желудка

Самые ранние симптомы язвы легко пропустить

сегодня, 11:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие люди страдают от язвенной болезни желудка, которая может развиться до опасной стадии, если ее не лечить и игнорировать симптомы. Так что не стоит рисковать своим здоровьем. Какие симптомы указывают на то, что пора обратиться к гастроэнтерологу? 

Какие тревожные симптомы указывают на язву желудка

боль в животе (фото с открытых источников)

Боль в верхней части живота

Первый классический симптом язвы желудка — острая, ноющая боль в верхней части живота, которая, как правило, возникает после еды или во время приема пища. В таких случаях не затягивайте и обратитесь к врачу, потому что обезболивающими средствами вы язвенную болезнь не вылечите. 

Тошнота

Этот симптом также указывают на то, что с вашим желудком не все хорошо. Если чувство тошноты начало появляться регулярно и в основном поле еды, тогда вероятность развивающейся язвы достаточно высока. 

Стул с кровью

Этот симптом может указывать и на другие заболевания, например, на геморрой, анальные трещины и даже рак, но если он сопровождается болью и тошнотой, то скорее всего речь идет о язве. 

Вздутие живота

Метеоризм может быть симптомом различных нарушений желудочно-кишечного тракта, но, если вздутие живота возникает вместе с болевыми ощущениями и тошнотой, тогда существует высокий риск того, что у вас развивается язвенная болезнь. 

Необъяснимая рвота

Если вас беспокоит рвота, которая не связана с пищевым отравлением, тогда это тревожный симптом, указывающий на язву. Незамедлительно стоит вызвать врача, если вы заметили кровь. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты восстанавливают слизистую желудка.


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Источник: https://www.goodhouse.ru/health/zdorovye/yazva-zheludka-8-rannih-simptomov-s-kotorymi-stoit-obratitsya-k-vrachu/?from=main_middle
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