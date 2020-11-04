Какие тревожные симптомы указывают на язву желудка

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Светлана Шкурупий
Многие люди страдают от язвенной болезни желудка, которая может развиться до опасной стадии, если ее не лечить и игнорировать симптомы. Так что не стоит рисковать своим здоровьем. Какие симптомы указывают на то, что пора обратиться к гастроэнтерологу?
боль в животе (фото с открытых источников)
Боль в верхней части живота
Первый классический симптом язвы желудка — острая, ноющая боль в верхней части живота, которая, как правило, возникает после еды или во время приема пища. В таких случаях не затягивайте и обратитесь к врачу, потому что обезболивающими средствами вы язвенную болезнь не вылечите.
Тошнота
Этот
симптом также указывают на то, что с вашим желудком не все хорошо. Если чувство
тошноты начало появляться регулярно и в основном поле еды, тогда вероятность
развивающейся язвы достаточно высока.
Стул с кровью
Этот симптом может указывать и на другие заболевания, например, на геморрой, анальные трещины и даже рак, но если он сопровождается болью и тошнотой, то скорее всего речь идет о язве.
Вздутие живота
Метеоризм может быть симптомом различных нарушений желудочно-кишечного тракта, но, если вздутие живота возникает вместе с болевыми ощущениями и тошнотой, тогда существует высокий риск того, что у вас развивается язвенная болезнь.
Необъяснимая рвота
Если вас беспокоит рвота, которая не связана с пищевым отравлением, тогда это тревожный симптом, указывающий на язву. Незамедлительно стоит вызвать врача, если вы заметили кровь.
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