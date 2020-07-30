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Какие продукты восстанавливают слизистую желудка

Эти продукты содержат много полезных веществ

сегодня, 12:10
Автор:

Светлана Шкурупий
Какие продукты восстанавливают слизистую желудка

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, какие обволакивающие желудок продукты способствуют восстановлению слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки после воспаления. Об этом говорит издание Medikforum.

По словам Павловой, подобным свойством обладают кисель или рисовый отвар. Помимо того, оздоровлению нежной ткани способствуют некоторые фрукты.

"Положительными свойствами обладают фрукты, содержащие пектин. Идеальный выбор – запеченные яблоки", - отметила врач.

Известно, что после заболевания, ухудшившего состояние желудка, нужно воздерживаться от потребления продуктов, которые "усугубляют поражение слизистой желудочно-кишечного тракта". Специалист посоветовала исключить специи (прежде всего, перец), уксус, жареные блюда, сырые овощи с грубой клетчаткой (капусту, сельдерей).

Также врач напомнила о необходимости тщательно жевать. Плохо пережеванная пища может повредить слизистую пищевода.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, почему возникает тяжесть в желудке и что с этим делать.


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