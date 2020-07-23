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Почему возникает тяжесть в желудке и что с этим делать

Практически всем людям знакомо чувство тяжести в желудке

сегодня, 11:35
Автор:

Светлана Шкурупий
Почему возникает тяжесть в желудке и что с этим делать

После сытного приема пищи многие люди жалуются на тяжесть в желудке и другие дискомфортные ощущения. Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов на своей странице в Instagram рассказал, почему появляются эти симптомы и как их избежать.

Специалист отметил, что тяжесть в желудке возникает из-за его растяжения избыточным или просто непривычным объемом съеденной пищи. Или возникает, когда больной и воспаленный желудок не может нормально сокращаться, не может вместить в себя еду или не может вовремя избавиться от нее.

Еще этот симптом может быть связана с серьезными проблемами. Например, если у вас язва желудка, то он не сможет нормально сокращаться и будет возникать чувство тяжести. Если желчь забрасывается в обратную сторону, в желудок, то он также не может правильно сокращаться. 

Если такие неприятные ощущения беспокоят часто, необходимо проверить желудок, чтобы найти причину. Контролируйте размер порции, чтобы избежать переедания. Также стоит исключить из рациона жирную и острую пищу, а также ограничить употребление алкоголя и кофеина. 


Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты помогают очистить желудок.


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