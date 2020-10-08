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Эффективный метод, который избавит от язв во рту: мнение специалиста

Большинство афтозных язв заживают самостоятельно в течении недели

сегодня, 20:22
Автор:

Любовь Блажко

Наверное, большинство людей сталкивалось с проблемой афтозных язв во рту. Маленькие, бело-желтоватые, раздражающие они вызывали дискомфорт, мешая нормально жевать пищу. Дантист Горан Байич дал несколько рекомендаций, которые помогут избавиться от них гораздо быстрее. Об этом пишет издание lenta.

Эффективный метод, который избавит от язв во рту: мнение специалиста

Эффективный метод, который избавит от язв во рту. Фото: pixabay

Эти болезненные волдыри приносят с собой много хлопот и болезненных ощущений, поэтому важно найти способ, который поможет решить эту проблему. Специалист советует запастись куркумой или кориандром, потому что эти продукты ускорят исчезновение афтозных язв на языке, внутренней стороне щек или губ. 

Необходимо куркуму смешать с медом, а затем нанести смесь на необходимые участки, оставив на четверть часа. Такое несложное действие оказывает антибактериальный эффект, объясняет доктор. Также можно довести листья и семена кориандра до кипения, а затем полоскать полость рта этим раствором в течении 3 минут. 

Горан Байич  рассказывает, что афтозные язвы могут появиться из-за слабой иммунной системы, постоянных стрессов и механических повреждений полости рта при чистке зубов. Например, вы случайно могли нанести незначительную травму, когда чистили зубы. 

Также эксперт добавил, что в большинстве случаев, афтозные язвы заживают самостоятельно в течении недели. А если же этого не происходит, то нужно обязательно проконсультироваться с врачом. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему нельзя чистить зубы сразу после завтрака. 


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