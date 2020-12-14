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Медики сообщили о невероятных свойствах гречки

Гречка помогает организму вырабатывать "белок долголетия"

сегодня, 10:25
Автор:

Кириєнко Анна

Все мы раньше знали, что гречка — один из самых полезных продуктов для нашего организма. Но на этот раз медики обнаружили невероятное свойство этой крупы — она может продлить жизнь, если включить ее в постоянный рацион. Такую информацию предоставляет издание Ukrhealth.

Медики сообщили о невероятных свойствах гречки

Гречка может продлить жизнь. Фото: regnum.ru

Диетологи провели исследование, в ходе которого они изучали полезные свойства продукта. В результате эксперты пришли к выводу, что гречка способствует производству организмом собственного белка — сиртуина. Это соединение называют "белком долголетия".

Сиртуин защищает клетки от повреждений и продолжает их жизненный цикл. Полезной станет гречка для пожилых людей, ведь в их организме со временем становится все меньше этого белка, из-за чего происходит преждевременное старение.

На основе сиртуинов косметологи разработали много препаратов для омоложения внешности.

Гречка считается полезной и для вегетарианцев, ведь она частично заменит мясные продукты и подарит организму необходим белок.

Диетологи акцентируют внимание и на том, что гречка — непременная составляющая здоровой диеты.

Напоминаем, что эксперт не рекомендует добавлять мед в чай. При высокой температуре мед теряет свои противовоспалительные и антибактериальные свойства. Если разбавить продукт кипятком, уровень его pH изменится, как и состав полезных веществ и витаминов. Если вы хотите добавить продукт в напиток, тогда чай необходимо сначала охладить. При этом, добавляйте не больше двух ложек меда, такой дозы будет достаточно, чтобы подсластить и насытить напиток ценными веществами и минералами.

Сайт "Комментарии" также рассказывает, как восстановить кишечник после антибиотиков.


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Источник: https://ukrhealth.net/diyetology-zayavyly-pro-zdatnist-grechky-prodovzhuvaty-tryvalist-zhyttya2456/
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