Медики рассказали про специю, которая способна продлить жизнь

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Светлана Шкурупий
Специи
способны не только подчеркнуть вкус любого блюда, но еще и улучшить состояние
работы организма. Многие приправы обладают целым рядом полезных свойств. Эксперты рассказали, что нужно добавлять в рацион, чтобы увеличить
продолжительность жизни.
Медики назвали специю, которая продлевает жизнь (фото из открытых источников)
Речь
идет об остром перце, который содержит большое количество витаминов и
минералов, необходимых организму для правильного функционирования. Специалисты
подчеркнули, что, обогатив этой специей свои блюда можно сбросить лишние
килограммы. В составе перца находятся капсиноиды, которые увеличивают расход энергии
и уменьшают жировые отложения.
Также
употребление острого перца способствует укреплению иммунной системы.
Наслаждаясь "горячими" блюдами организм насыщается антиоксидантными
веществами, а это особенно полезно в период пандемии. Эти соединения защищают
иммунитет от микробов и различных вирусов.
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как утверждают ученые, ссылаясь на результаты исследований, у людей, которые
часто употребляют в пищу острый перец реже страдают сердечно-сосудистыми
заболеваниями и риск общей преждевременной смерти у них падает на 23%.
Кроме
этого, у любителей острых блюд снижается желание потребление сахара, а это очень
полезно для тех, кто склонен к диабету.
Напомним,
что сердечно-сосудистые заболевания стоят на первом месте по распространенности
среди населения. Они напрямую влияют на продолжительность жизни человека. Чтобы
минимизировать их риск, ученые советуют пересмотреть свой рацион питания и
добавить в него одну известную специю.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какую специю необходимо добавить в рацион людям, у которых диагностирован сахарный диабет.
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