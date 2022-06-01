Медики рассказали про специю, которая способна продлить жизнь

Специи способны не только подчеркнуть вкус любого блюда, но еще и улучшить состояние работы организма. Многие приправы обладают целым рядом полезных свойств. Эксперты рассказали, что нужно добавлять в рацион, чтобы увеличить продолжительность жизни.

Медики назвали специю, которая продлевает жизнь (фото из открытых источников)

Речь идет об остром перце, который содержит большое количество витаминов и минералов, необходимых организму для правильного функционирования. Специалисты подчеркнули, что, обогатив этой специей свои блюда можно сбросить лишние килограммы. В составе перца находятся капсиноиды, которые увеличивают расход энергии и уменьшают жировые отложения.

Также употребление острого перца способствует укреплению иммунной системы. Наслаждаясь "горячими" блюдами организм насыщается антиоксидантными веществами, а это особенно полезно в период пандемии. Эти соединения защищают иммунитет от микробов и различных вирусов.

Еще как утверждают ученые, ссылаясь на результаты исследований, у людей, которые часто употребляют в пищу острый перец реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями и риск общей преждевременной смерти у них падает на 23%.

Кроме этого, у любителей острых блюд снижается желание потребление сахара, а это очень полезно для тех, кто склонен к диабету.

Напомним, что сердечно-сосудистые заболевания стоят на первом месте по распространенности среди населения. Они напрямую влияют на продолжительность жизни человека. Чтобы минимизировать их риск, ученые советуют пересмотреть свой рацион питания и добавить в него одну известную специю.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какую специю необходимо добавить в рацион людям, у которых диагностирован сахарный диабет.

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