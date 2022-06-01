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Медики рассказали про специю, которая способна продлить жизнь

Эксперты рассказали, какую специю стоит добавить в рацион, чтобы увеличить продолжительность жизни

сегодня, 00:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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Специи способны не только подчеркнуть вкус любого блюда, но еще и улучшить состояние работы организма. Многие приправы обладают целым рядом полезных свойств. Эксперты рассказали, что нужно добавлять в рацион, чтобы увеличить продолжительность жизни.

Медики рассказали про специю, которая способна продлить жизнь

Медики назвали специю, которая продлевает жизнь (фото из открытых источников)

Речь идет об остром перце, который содержит большое количество витаминов и минералов, необходимых организму для правильного функционирования. Специалисты подчеркнули, что, обогатив этой специей свои блюда можно сбросить лишние килограммы. В составе перца находятся капсиноиды, которые увеличивают расход энергии и уменьшают жировые отложения.

Также употребление острого перца способствует укреплению иммунной системы. Наслаждаясь "горячими" блюдами организм насыщается антиоксидантными веществами, а это особенно полезно в период пандемии. Эти соединения защищают иммунитет от микробов и различных вирусов.

Еще как утверждают ученые, ссылаясь на результаты исследований, у людей, которые часто употребляют в пищу острый перец реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями и риск общей преждевременной смерти у них падает на 23%.

Кроме этого, у любителей острых блюд снижается желание потребление сахара, а это очень полезно для тех, кто склонен к диабету.

Напомним, что сердечно-сосудистые заболевания стоят на первом месте по распространенности среди населения. Они напрямую влияют на продолжительность жизни человека. Чтобы минимизировать их риск, ученые советуют пересмотреть свой рацион питания и добавить в него одну известную специю.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какую специю необходимо добавить в рацион людям, у которых диагностирован сахарный диабет.


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Источник: https://www.sabah.com.tr/roza/saglik/uzun-yasamin-sirri-bu-baharatta-bu-sifa-dolu-baharati-mutfaginizdan-eksik-etmeyin
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