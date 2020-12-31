Медики рассказали, каким необычным свойством обладает паприка

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Светлана Шкурупий
На
кухне можно найти множество специй, которые не только придают блюдам необычный
вкус и аромат, но еще и обладают массой полезных свойств. Одной из таких специй
является паприка. Согласно исследованию, проведенном британскими учеными, эта
приправа обладает антираковыми свойствами.
необычные свойства паприки / фото: 123rf.com
Специалисты
рассказали, что регулярное употребление паприки помогает снизить уровень "плохого"
холестерина в крови, закупоривающего сосуды, тем самым улучшая работу
сердечно-сосудистой системы.
Кроме
того, бета-каротин, лютеин и зеаксантин, содержащиеся в паприке, борются с
окислительным стрессом, который характеризуется нарушением баланса между
свободными радикалами и антиоксидантами. Это может привести к повреждению
клеток и спровоцировать воспаление, увеличивающее риск рака.
Исследователи
выяснили, что эта приправа хорошо проявила себя как средство, которое защищает
от рака молочной железы. Ее потребление женщинами помогло снизить вероятность
заболевания на 25–35%.
Еще
известно, что паприка положительно влияет на желудочно-кишечный тракт, лечит
нервные расстройства и помогает при других недугах.
Напомним,
недавно эксперты рассказали, что кардамон — классическая пряность, в которой содержится
много пищевых волокон, витамины А, В, С, а также калий, фосфор, цинк, железо и
другие микроэлементы, положительно влияющие на работу всего организма.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что гвоздика — одна из самых популярных пряностей, которая используется на кухне, но мало кто знает, что она способна предотвратить и контролировать симптомы сахарного диабета.
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