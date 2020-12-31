Медики рассказали, каким необычным свойством обладает паприка

На кухне можно найти множество специй, которые не только придают блюдам необычный вкус и аромат, но еще и обладают массой полезных свойств. Одной из таких специй является паприка. Согласно исследованию, проведенном британскими учеными, эта приправа обладает антираковыми свойствами.

необычные свойства паприки / фото: 123rf.com

Специалисты рассказали, что регулярное употребление паприки помогает снизить уровень "плохого" холестерина в крови, закупоривающего сосуды, тем самым улучшая работу сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, бета-каротин, лютеин и зеаксантин, содержащиеся в паприке, борются с окислительным стрессом, который характеризуется нарушением баланса между свободными радикалами и антиоксидантами. Это может привести к повреждению клеток и спровоцировать воспаление, увеличивающее риск рака.

Исследователи выяснили, что эта приправа хорошо проявила себя как средство, которое защищает от рака молочной железы. Ее потребление женщинами помогло снизить вероятность заболевания на 25–35%.

Еще известно, что паприка положительно влияет на желудочно-кишечный тракт, лечит нервные расстройства и помогает при других недугах.

Напомним, недавно эксперты рассказали, что кардамон — классическая пряность, в которой содержится много пищевых волокон, витамины А, В, С, а также калий, фосфор, цинк, железо и другие микроэлементы, положительно влияющие на работу всего организма.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что гвоздика — одна из самых популярных пряностей, которая используется на кухне, но мало кто знает, что она способна предотвратить и контролировать симптомы сахарного диабета.

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