Медики рассказали, как фасоль может повлиять на сердце

Состояние здоровья сердечно-сосудистой системы во многом зависит от нашего рациона, поэтому его стоит обогащать правильными продуктами, например, фасолью. Эксперты говорят, что эта бобовая культура защищает от болезней сердца.

Польза фасоли / фото: Depositphotos

Американские исследователи заявили, что каждый день нужно съедать горсть фасоли, потому что она оздоровляет сердце и защищает его от набора жировой массы. Дело в том, что фасоль богата на клетчатку и белок. Также в ней много кальция, магния, меди, алюминия, фосфора, аминокислот, витаминов группы В, С, Е, К.

Эксперты отметили, что ежедневная порция фасоли действенно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета и инсульта.

"Фасоль рекомендуется тем, кто страдает гипертонией, атеросклерозом, проблемами с сердечным ритмом и другими заболеваниями сердца и сосудов. Она незаменима для людей с ослабленной и проблемной нервной системой, ведь употребление фасоли помогает быстро восстановить силы. Кроме того, фасоль — отличная профилактика и подспорье в лечении туберкулеза", — заявили исследователи.

Бобовые положительно влияют и на состояние здоровья пациентов с диабетом 2-го типа. На фоне употребления этих продуктов наблюдается уменьшение процесса повреждения тканей.

Напомним, что исследователи из Гарвардской медицинской школы выяснили, что сыр тофу положительно влияет на сердце. В его составе много витаминов, микроэлементов (калий, натрий, кальций, магний, фосфор), а также незаменимых кислот.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты способны защитить сердце от различных опасных заболеваний.

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