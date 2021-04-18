Медики рассказали, как фасоль может повлиять на сердце

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Светлана Шкурупий
Состояние здоровья сердечно-сосудистой системы во многом зависит от нашего рациона, поэтому его стоит обогащать правильными продуктами, например, фасолью. Эксперты говорят, что эта бобовая культура защищает от болезней сердца.
Польза фасоли / фото: Depositphotos
Американские исследователи заявили, что каждый день нужно съедать горсть фасоли, потому что она оздоровляет сердце и защищает его от набора жировой массы. Дело в том, что фасоль богата на клетчатку и белок. Также в ней много кальция, магния, меди, алюминия, фосфора, аминокислот, витаминов группы В, С, Е, К.
Эксперты отметили, что ежедневная порция фасоли действенно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета и инсульта.
"Фасоль рекомендуется тем, кто страдает гипертонией, атеросклерозом, проблемами с сердечным ритмом и другими заболеваниями сердца и сосудов. Она незаменима для людей с ослабленной и проблемной нервной системой, ведь употребление фасоли помогает быстро восстановить силы. Кроме того, фасоль — отличная профилактика и подспорье в лечении туберкулеза", — заявили исследователи.
Бобовые положительно влияют и на состояние здоровья пациентов с диабетом 2-го типа. На фоне употребления этих продуктов наблюдается уменьшение процесса повреждения тканей.
Напомним, что исследователи из Гарвардской медицинской школы выяснили, что сыр тофу положительно влияет на сердце. В его составе много витаминов, микроэлементов (калий, натрий, кальций, магний, фосфор), а также незаменимых кислот.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты способны защитить сердце от различных опасных заболеваний.
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