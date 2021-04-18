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Медики рассказали, как фасоль может повлиять на сердце

Американские ученые рассказали, как фасоль влияет на работу сердца

сегодня, 15:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Состояние здоровья сердечно-сосудистой системы во многом зависит от нашего рациона, поэтому его стоит обогащать правильными продуктами, например, фасолью. Эксперты говорят, что эта бобовая культура защищает от болезней сердца.

Медики рассказали, как фасоль может повлиять на сердце

Польза фасоли / фото: Depositphotos

Американские исследователи заявили, что каждый день нужно съедать горсть фасоли, потому что она оздоровляет сердце и защищает его от набора жировой массы. Дело в том, что фасоль богата на клетчатку и белок. Также в ней много кальция, магния, меди, алюминия, фосфора, аминокислот, витаминов группы В, С, Е, К.

Эксперты отметили, что ежедневная порция фасоли действенно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета и инсульта.

"Фасоль рекомендуется тем, кто страдает гипертонией, атеросклерозом, проблемами с сердечным ритмом и другими заболеваниями сердца и сосудов. Она незаменима для людей с ослабленной и проблемной нервной системой, ведь употребление фасоли помогает быстро восстановить силы. Кроме того, фасоль — отличная профилактика и подспорье в лечении туберкулеза", — заявили исследователи.

Бобовые положительно влияют и на состояние здоровья пациентов с диабетом 2-го типа. На фоне употребления этих продуктов наблюдается уменьшение процесса повреждения тканей. 

Напомним, что исследователи из Гарвардской медицинской школы выяснили, что сыр тофу положительно влияет на сердце. В его составе много витаминов, микроэлементов (калий, натрий, кальций, магний, фосфор), а также незаменимых кислот.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты способны защитить сердце от различных опасных заболеваний.


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Источник: https://wworld.com.ua/health/43037
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