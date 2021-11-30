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Медики рассказали, чем опасен холодец и заливная рыба

Врач-диетолог Людмила Бабич рассказала, чем может быть опасен для здоровья холодец и заливная рыба

сегодня, 07:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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Холодец и заливная рыба — вкусная и популярная закуска на любом столе. Но в таких блюдах, как говорят специалисты, могут очень быстро распространяться бактерии.

Медики рассказали, чем опасен холодец и заливная рыба

Чем опасен холодец и заливная рыба / Фото: Depositphotos

Врач-диетолог Людмила Бабич отметила, что микробиолог Луи Пастер сумел в желатиновом бульоне вывести колонии бактерии, а это говорит о том, что такая среда является очень благоприятной для размножения вредных микроорганизмов. Поэтому, холодцом или заливной рыбой отравится проще всего. 

Как правило, такие холодные блюда подают на праздничный стол и хозяйки готовят его с запасом на неделю, чтобы полакомилась вся семья. Но это может привести к пищевому отправлению. Диетолог говорит, что холодец можно есть на следующий день после приготовления, если соблюдены все правила. Но такое бывает редко, поскольку мясо на студень перебирают руками и именно через них попадают бактерии какими бы чистыми они ни были. В застывшем бульоне микроорганизмы начинают размножаться и срок годности такого блюда составляет не более одних суток.

Чтобы избежать этого, необходимо перебранное мясо проварить в этом же бульоне еще минут 10-15 и только потом разлить по формам.

Что касается салатов, то диетолог порекомендовала сразу не заправлять их соусом. Да, блюдо скорее пропитается, но и испортится тоже. Не ставьте одновременно несколько салатов на стол. Пусть лучше гости съедят один, а затем достаньте свежий из холодильника.

Напомним, что сушеная и вяленая рыбка является весьма вкусной, но также и одной из самых вероятных возможностей подхватить ботулизм. На это есть три различных причины.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что такое "обработанные продукты" и в чем их опасность.


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Источник: https://www.med2.ru/story.php?id=110453
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