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Главная Новости Здоровье диета и питание Что такое «обработанные продукты» и в чем их опасность
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Что такое «обработанные продукты» и в чем их опасность

Эксперты рассказали, что такое «обработанные продукты» и какую опасность они представляют для организма

сегодня, 12:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Обработанными называют любые продукты, которые были консервированы, заморожены, упакованы или изменены путем добавления питательных веществ различными способами. Обработка увеличивает их срок годности, улучшает внешний вид и ускоряет время приготовления пищи. Но в чем опасность таких продуктов?

Что такое «обработанные продукты» и в чем их опасность

Обработанные продукты (фото из открытых источников)

Много сахара

В составе обработанной пищи очень много сахара. При регулярном употреблении таких продуктов может увеличиться вес, повыситься артериальное давление и уровень глюкозы в крови. 

Калорийность

Обработанная пища, как правило, легче усваивается. Даже при одинаковой калорийности ваш организм усвоит больше калорий именно из обработанных продуктов, а не из сырых. Это затрудняет подсчет калорий и может привести к увеличению веса.

Низкая пищевая ценность

В обработанных продуктах низкая питательная ценность, а это делает калории, содержащиеся в них, "пустыми". Такие продукты не помогают поддерживать основные функции организма.

Искусственные ингредиенты

В обработанную пищу для сохранения вкуса и текстуры добавляют различные искусственные компоненты, например, красители. А такие добавки очень "бьют" по организму. 

Эксперты рекомендуют отказаться от употребления сухариков, попкорна, чипсов, а также колбас, сосисок и других полуфабрикатов. Прежде чем покупать переработанные продукты, внимательно ознакомьтесь с их составом и калорийностью.

Напомним, что тренер-диетолог Анастасия Полтавская перечислила продукты, которые могут спровоцировать появление целлюлита.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что медики перечислили продукты, которые не стоит употреблять каждый день, чтобы не навредить организму.


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Источник: https://www.timesnownews.com/health/article/what-are-processed-foods-and-why-are-they-bad-for-your-health-here-is-how-you-can-avoid-them/706580
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