Медики назвали самый полезный продукт для женщин

Рацион женщины должен быть полезным, питательным и правильно сбалансированным, потому что от него зависит настроение, внешний вид и здоровье в целом. Особенное внимание эксперты рекомендуют обратить на финики. Почему?

самый полезный продукт для женского здоровья (фото из открытых источников)

Зарубежные исследователи определили, что в женском рационе эти вкусные плоды должны присутствовать практически каждый день, особенно после 45 лет. Финики являются профилактическим средством, способным замедлить процессы старения организма. Более того, их называют "лекарством" в период менструации и климакса, потому что плоды помогают облегчить состояние.

Медики также подчеркивают, что регулярное употребление фиников хорошо сказывается на внешнем виде женщины, а еще на ее гормональном фоне. В составе продукта много железа, кальция, магния, фосфора, витаминов группы В.

Оптимальная суточная норма фиников для взрослого человека — не больше 10 штук. Эти плоды благоприятно действуют на организм: снижают в крови уровень "вредного" холестерина, укрепляют сердечно-сосудистую систему и также кости, помогают нормализовать давление и улучшают пищеварение. Есть плоды желательно в первой половине дня и во время употребления запивайте их водой.

Также финики полезно принимать беременным и кормящим женщинам, потому что вещества, входящие в их состав, способствуют синтезу гормона окситоцина — он укрепляет стенки матки и способствует улучшению родовой деятельности.

Напомним, эксперты назвали четыре простых продукта, которые должны присутствовать в женском рационе.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что гормональный баланс — важная составляющая нашего здоровья, самочувствия, красоты и долголетия. Если вы хотите укрепить здоровье и привести свои гормоны в норму, тогда добавьте в рацион следующие продукты.

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