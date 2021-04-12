Четыре продукта, которые должны быть в рационе женщины

Рацион каждого человека должен быть полезным, сбалансированным и разнообразным, но именно женщинам лучше подналечь на употребление определенных продуктов, чтобы ощущать себя более здоровыми и счастливыми. О каких продуктах идет речь?

Какие продукты должны быть в женском рационе (фото из открытых источников)

Брокколи

Этот вид капусты содержит множество витаминов и полезных веществ, в частности фолиевую кислоту и витамин В, помогающие справляться с депрессивным состоянием, от которого женщины страдают в 2 раза чаще. Помимо этого, брокколи — мощный природный детоксикатор и один из чемпионов по содержанию клетчатки.

Лук

Постарайтесь почаще добавлять в свой рацион лук, потому что он содержит хром, витамин С, клетчатку, улучшает кровообращение и снижает кровяное давление. Кроме того, он служит отличной профилактикой от развития остеопороза.

Бобовые

Это отличный источник фолиевой кислоты, железа, магния и триптофана. Среди позитивных эффектов – уменьшение риска развития сахарного диабета и рака молочной железы, а также заметное улучшение работы желудочно-кишечного тракта.

Лосось

Этот вид рыбы богат на омега-3 жирные кислоты, которые укрепляют иммунитет и поддерживают работу сердечно-сосудистой системы. Также лосось поможет избавиться от жира в области живота (отличное дополнение к тренировкам в спортзале!).

Напомним, врач-эндокринолог Антон Поляков рассказал, какие продукты должны появляется в рационе не чаще 1 раза в неделю.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что неполноценное питание – одна из причин поражения суставов. С возрастом они изнашиваются, а высокие физические нагрузки лишь усугубляют проблему. Однако восстановить хрящевую ткань можно благодаря правильным продуктам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!