Четыре продукта, которые должны быть в рационе женщины

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Светлана Шкурупий
Рацион
каждого человека должен быть полезным, сбалансированным и разнообразным, но
именно женщинам лучше подналечь на употребление определенных продуктов, чтобы ощущать
себя более здоровыми и счастливыми. О каких продуктах идет речь?
Какие продукты должны быть в женском рационе (фото из открытых источников)
Брокколи
Этот
вид капусты содержит множество витаминов и полезных веществ, в частности фолиевую
кислоту и витамин В, помогающие справляться с депрессивным состоянием, от
которого женщины страдают в 2 раза чаще. Помимо этого, брокколи — мощный
природный детоксикатор и один из чемпионов по содержанию клетчатки.
Лук
Постарайтесь
почаще добавлять в свой рацион лук, потому что он содержит хром, витамин С,
клетчатку, улучшает кровообращение и снижает кровяное давление. Кроме
того, он служит отличной профилактикой от развития остеопороза.
Бобовые
Это отличный
источник фолиевой кислоты, железа, магния и триптофана. Среди позитивных
эффектов – уменьшение риска развития сахарного диабета и рака молочной железы, а
также заметное улучшение работы желудочно-кишечного тракта.
Лосось
Этот
вид рыбы богат на омега-3 жирные кислоты, которые укрепляют иммунитет и
поддерживают работу сердечно-сосудистой системы. Также лосось поможет
избавиться от жира в области живота (отличное дополнение
к тренировкам в спортзале!).
Напомним,
врач-эндокринолог Антон
Поляков рассказал, какие продукты должны появляется в рационе не чаще 1 раза в неделю.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что неполноценное питание – одна из причин
поражения суставов. С возрастом они изнашиваются, а высокие физические нагрузки
лишь усугубляют проблему. Однако восстановить хрящевую ткань можно благодаря правильным продуктам.
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