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Три продукта, которые стоит есть только раз в неделю

Врач-эндокринолог Антон Поляков рассказал, какие продукты должны периодически появляется в рационе, не чаще 1 раза в неделю

сегодня, 08:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Несмотря на то, что рацион должен быть максимально полезным и разнообразным, есть продукты, которые лучше не включать в меню чаще, чем раз в неделю. Врач-эндокринолог Антон Поляков рассказал, о каких именно продуктах идет речь. 

Три продукта, которые стоит есть только раз в неделю

продукты, которые стоит есть только раз в неделю / Sea Wave @ stock.adobe.com

Грейпфрут

В составе этого фрукта много витаминов и полезных микроэлементов, но есть и вещества, которые в большом количестве могут навредить работе печени. При регулярном употреблении грейпфрута организм можно довести до сильной интоксикации. Плюс ко всему, кислота цитрусового серьезно вредит зубам. Также помните, что грейпфрут нельзя принимать вместе с лекарственными препаратами.

Красное мясо

В любом красном мясе (говядине, баранине, свинине и даже бедре курицы) содержится много метионина — серосодержащей аминокислоты, которая в избытке может ускорить процесс старения организма, повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний и даже онкологии. Так что не стоит увлекаться этими продуктами.

Субпродукты

Эксперт говорит, что печень содержит много железа, витаминов группы В, а вот почки богаты цинком. И эти микроэлементы очень важны для правильной работы организма, но в избытке они могут привести к излишнему накоплению и спровоцировать интоксикацию организма. Кроме того, стоит помнить, что основная функция почек и печени — это очищение организма. Поэтому в них, как в фильтрах, постепенно накапливается большое количество вредных веществ. И если для куриной, например, печени — это не так критично — срок жизни цыпленка недолог, — то в случае с телячьей или свиной ситуация может быть и небезопасной.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, каким трем продуктам нет места за утренним столом.


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Источник: https://www.wday.ru/dom-eda/soh/produkty-kotorye-mozhno-est-tolko-raz-v-nedelyu/
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