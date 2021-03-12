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Три продукта, которым не место на столе за завтраком

Эти завтраки могут причинить вред организму

сегодня, 08:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Пропускать завтрак не рекомендуется, ведь именно этот прием пищи придает бодрости и заряжает нас энергией на весь день. Но не все продукты можно употреблять утром. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, от чего следует отказаться.

Три продукта, которым не место на столе за завтраком

Что нельзя есть на завтрак (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что у многих людей утром не хватает времени на то, чтобы приготовить себе полноценный завтрак, поэтому они используют быстрые варианты. А еще есть те, кто утренний прием пищи пропускает вовсе, но стоит понимать, что таким образом, вы наносите организму серьезный вред. Плюс ко всему, те, кто не завтракает, в течение дня употребляет больше калорий. 

Диетолог рассказала, что за утренним столом не должно быть каш быстрого приготовления, которые продаются в магазине и содержат много сахара и других добавок. Также не следует завтракать сладкими хлопьями, потому что они, как и "магазинные" каши содержат много быстрых углеводов, в результате чего организм не насыщается и чувство голода быстро возвращается. 

Еще утром не стоит пить свежевыжатые соки, потому что они содержат много кислот, которые плохо влияют на голодный желудок. 

Диетолог отметила, что завтрак должен быть правильно сбалансированным и упор в нем должен быть на белки.

Напомним, что эксперты по здоровому питанию рекомендуют употреблять на завтрак льняную кашу, потому что она богата на омега-3 жирные кислоты, витамины и антиоксиданты. Плюс ко всему, в этом продукте много белка, ускоряющего метаболизм. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что произойдет с организмом, если постоянно отказываться от утреннего приема пищи.


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Источник: https://www.7mednews.ru/eat/21921-tri-produkta-kotorym-ne-mesto-na-stole-za-zavtrakom.html
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