Что будет, если постоянно отказываться от завтрака

Завтрак — самый важный прием пищи, ведь он заряжает нас энергией на весь день, увеличивает работоспособность и улучшает самочувствие. Но многие люди отказываются от завтрака, даже не подозревая, к каким последствиям это может привести. Чем же чревата такая привычка?

завтрак (фото: Mara Zemgaliete - Fotolia)

Усталость и нехватка сил

Учитывая то, что утренний прием пищи придает нам сил и энергии, без него мы ощущаем усталость, вялость и сонливость. При чем, такое состояние может преследовать на протяжение всего дня. Кофе и булочка — не заменят полноценный завтрак, поэтому если хотите "заправится", выбирайте правильные продукты.

Повышение уровня сахара в крови

Постоянный отказ от завтрака может привести к повышенному уровню сахара в крови. Происходит это из-за того, что вы не получаете утром питательных веществ и витаминов и позже заменяете завтрак чем-то вредным. Концентрация инсулина в организме снижается, и тело накапливает больше сахара.

Постоянный голод

Многие думают, что, отказавшись от завтрака, они избавятся от лишних килограмм. На самом деле, это большая ошибка. В течение всего дня вас будет преследовать голод, и вы будете съедать намного больше, чем следовало бы.

Эмоциональный дисбаланс

Регулярный отказ от утреннего приема пищи может привести к эмоциональному дисбалансу, а это в свою очередь, спровоцирует стресс, раздражительность, плохой сон и т. д. Причина будет скрываться в недостатке ценных веществ и микроэлементов, стимулирующих серотонин (гормон радости).

Слабая иммунная система

Если вы будете пропускать завтрак, то ваша иммунная система начнет ослабевать, потому что организм не получит необходимых витаминов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что не нужно есть на завтрак.

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