Что не нужно есть на завтрак: советы диетологов

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Елизавета Черных
Американские диетологи уверяют, что то, что вы едите на завтрак — задает тон на весь оставшийся день. Поэтому эксперты советуют с ответственностью отнестись к тем продуктам, которые вы выберите утром. Вот перечень того, с чего не желательно начинать свой день:
ФОТО: Из открытых источников
Вафли
По мнению ученых, это один из наиболее вредных для завтрака продуктов. В них содержится много углеводов и сахара, и практически не содержится белка. А если учесть то, что зачастую к вафлям добавляют сливочное масло либо какой-то сироп, то этот завтрак становится вовсе неполезным, и не сможет дать вам сил на весь день.
Смузи в бутылке
Эксперты подчеркивают, что смузи в бутылках не имеют ничего общего с домашними, натуральными коктейлями. Это потому, что компании просто выжимают сок из фруктов и называют это "смузи". Они не добавляют никаких продуктов, замедляющих пищеварение, таких как семена с высоким содержанием клетчатки или ореховое масло с содержанием полезных жиров.
Покупные маффины
Маффин — это, по сути, торт, который был переименован в продукт для завтрака. Они не только сделаны из ужасных для вас, тщательно обработанных ингредиентов и растительных масел, но и содержат большое количество сахара.
Апельсиновый сок
Что происходит с вашим телом, когда вы пьете апельсиновый сок? Вы получаете огромное количество углеводов, которые ничто не поможет переваривать медленно, особенно если вы сочетаете сок с любой другой углеводной пищей в этом списке.
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