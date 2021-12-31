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Медик назвала три главных правила встречи Нового года

Врач Денис Кутепов назвал три главных правила встречи Нового года, которые помогут сохранить хорошее самочувствие

сегодня, 16:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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Все с нетерпением ждут встречи Нового 2022 года. Но, чтобы праздник не был испорчен, врач Денис Кутепов рекомендует придерживаться трех главных правил. 

Медик назвала три главных правила встречи Нового года

Три главных правила встречи Нового года / Фото: envato.com

Специалист отметил, что в первую очередь, в новогоднюю ночь не стоит переедать. Необязательно есть все, что стоит на столе, нужно придерживаться определенных порций, чтобы не навредить пищеварению. В рационе лучше ограничить копчености, обработанное мясо, колбасы. 

Второе правило — не перебарщивайте с алкогольными напитками, потому что это прямая дорога к острому панкреатиту (воспалению поджелудочной железы), который является очень частой причиной обращения пациентов и в новогоднюю ночь, и в последующие праздничные дни в приемный покой хирургического отделения.

И третье правило гласит: движение — это жизнь. Медик призвал на праздники как можно больше двигаться, а не лежать на диване, поглощая "Оливье" и запивая его шампанским. Перед сном можно прогуляться на свежем воздухе.

Напомним, что Новый 2022 год, который проходит под знаком Черного Водяного Тигра, встретили несколько стран. Где уже началось праздничное веселье, и кто следующий на очереди?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие же новогодние праздники без мандаринов? Эти ароматные и вкусные цитрусовые ассоциируются с Новым годом наравне с "Оливье", "Шубой" и речью президента. Но не стоит злоупотреблять фруктами, чтобы не навредить своему организму.

Читайте также, если не хотите, чтобы праздничное настроение испортила головная боль, постарайтесь не увлекаться на Новый год некоторыми алкогольными напитками. Медицинский советник Парвиндер Сагу рассказал, что может спровоцировать приступ мигрени. 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MxRaifUA4YM&list=TLPQMTkxMjIwMjFTgS7cMw9Iog&index=3&ab_channel=%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0
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