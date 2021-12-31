Медик назвала три главных правила встречи Нового года

Все с нетерпением ждут встречи Нового 2022 года. Но, чтобы праздник не был испорчен, врач Денис Кутепов рекомендует придерживаться трех главных правил.

Три главных правила встречи Нового года / Фото: envato.com

Специалист отметил, что в первую очередь, в новогоднюю ночь не стоит переедать. Необязательно есть все, что стоит на столе, нужно придерживаться определенных порций, чтобы не навредить пищеварению. В рационе лучше ограничить копчености, обработанное мясо, колбасы.

Второе правило — не перебарщивайте с алкогольными напитками, потому что это прямая дорога к острому панкреатиту (воспалению поджелудочной железы), который является очень частой причиной обращения пациентов и в новогоднюю ночь, и в последующие праздничные дни в приемный покой хирургического отделения.

И третье правило гласит: движение — это жизнь. Медик призвал на праздники как можно больше двигаться, а не лежать на диване, поглощая "Оливье" и запивая его шампанским. Перед сном можно прогуляться на свежем воздухе.

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