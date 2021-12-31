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Врачи сообщили об опасности переедания мандаринов

Медики рассказали, что на новогодние праздники не стоит злоупотреблять мандаринами, потому что можно навредить здоровью

сегодня, 11:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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Какие же новогодние праздники без мандаринов? Эти цитрусовые ассоциируются с Новым годом наравне с "Оливье", "Шубой" и речью президента. Но не стоит злоупотреблять фруктами, чтобы не навредить организму.

Врачи сообщили об опасности переедания мандаринов

Чем грозит переедание мандаринами (фото из открытых источников)

Эксперты отметили, что в день взрослому человеку рекомендуется съедать 2-4 мандарина. Дело в том, что цитрусовые богаты салициловой кислотой, которая является аналогом аспирина. Переедание фруктов может спровоцировать расширение капилляров, вызвать покраснения, зуд и высыпания.

Если мандаринов съедено слишком много, то организм может наверняка запротестовать, в частности, возникнет вздутие, изжога, обострение заболеваний органов пищеварения. А людям с сахарным диабетом и вовсе стоит относиться к поеданию этих фруктов с осторожностью, ведь их большое количество может привести к повышению сахара в крови.

А еще эксперты советуют есть мандарины до 5 часов вечера и не начинать с них свое утро, потому что кислота, выделяемая с цитрусовых, может навредить желудку. 

Напомним, что перед новогодними праздниками ценники на мандарины стали больше. В частности, килограмм мандарин подорожает на 30%, но плоды лимонов будут стоить меньше.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что мандарины помогают побороть апатию и депрессию, вызванную условиями карантинных ограничений. Исследования показали, что они содержат большое количество витамина С (38,1% от суточной нормы), все остальные витамины меньше 5% от суточной нормы.

Читайте также, что встреча Нового года, как правило, сопровождается обильным застольем. Но, если хотите уберечь свое здоровье и фигуру, эксперты рассказали, какие продукты не стоит сочетать между собой.


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Источник: https://www.cosmo.ru/health/your_health/chto-budet-esli-pereest-mandarinov-chem-zhe-tak-opasny-novogodnie-semechki/
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