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Светлана Шкурупий
Встреча Нового
года, как правило, сопровождается обильным застольем. Но, если хотите уберечь
свое здоровье и фигуру, эксперты рассказали, какие продукты не стоит сочетать
между собой.
Какие продукты с новогоднего стола не сочетаются между собой (фото из открытых источников)
Оливье, селедка под
шубой + много майонеза
В
праздничную ночь хочется попробовать разные салаты, но если употреблять "Оливье",
"Шубу" еще и вприкуску с бутербродом с майонезом, колбасой и сыром, то ваша
печень и поджелудочная точно не скажут "спасибо", ведь это настоящее
издевательство над этими органами.
Мандарины + продукты,
богатые белком
Мандарины,
особенно в сочетании с избытком белковой пищи, могут стать причиной изжоги.
Поэтому этих главных "новогодних героев" лучше есть отдельно от основного
застолья. И не переусердствуй — ведь "заработать" аллергию после
килограмма цитрусовых тоже не очень приятно.
Фрукты + что угодно
Важно
помнить: пока все содержимое желудка не будет обработано, оно так и будет там
находиться. Самый короткий период "полураспада" — у фруктов. Вот их вообще
нежелательно с чем-либо сочетать, особенно "взрывоопасные", типа арбуза, дыни,
груши или яблока. Но именно их часто подают на праздничный стол то с фетой, то
с курицей, то еще в каком-нибудь сочетании.
Жирная рыба + майонез
Переизбыток
омега-6 жирных кислот (а именно этим "грешит" селедка под шубой) — тоже не
самое приятное последствие для организма. Такая избыточность создает эффект
системного воспаления. То есть, как минимум, плохое самочувствие а-ля тяжелое
похмелье будет обеспечено.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, если у вас гипертония (повышенное давление), то на Новый год нужно быть поосторожнее с выбором блюд, чтобы не навредить здоровью. Врач-терапевт Елена Малышева рассказала, чем не следует злоупотреблять.
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