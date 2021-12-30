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Какие продукты с новогоднего стола не сочетаются между собой

Эксперты рассказали, какие продукты с новогоднего стола нельзя употреблять вместе, чтобы не навредить здоровью

сегодня, 09:55
Автор:

Светлана Шкурупий
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Встреча Нового года, как правило, сопровождается обильным застольем. Но, если хотите уберечь свое здоровье и фигуру, эксперты рассказали, какие продукты не стоит сочетать между собой.

Какие продукты с новогоднего стола не сочетаются между собой

Какие продукты с новогоднего стола не сочетаются между собой (фото из открытых источников)

Оливье, селедка под шубой + много майонеза

В праздничную ночь хочется попробовать разные салаты, но если употреблять "Оливье", "Шубу" еще и вприкуску с бутербродом с майонезом, колбасой и сыром, то ваша печень и поджелудочная точно не скажут "спасибо", ведь это настоящее издевательство над этими органами.

Мандарины + продукты, богатые белком

Мандарины, особенно в сочетании с избытком белковой пищи, могут стать причиной изжоги. Поэтому этих главных "новогодних героев" лучше есть отдельно от основного застолья. И не переусердствуй — ведь "заработать" аллергию после килограмма цитрусовых тоже не очень приятно.

Фрукты + что угодно

Важно помнить: пока все содержимое желудка не будет обработано, оно так и будет там находиться. Самый короткий период "полураспада" — у фруктов. Вот их вообще нежелательно с чем-либо сочетать, особенно "взрывоопасные", типа арбуза, дыни, груши или яблока. Но именно их часто подают на праздничный стол то с фетой, то с курицей, то еще в каком-нибудь сочетании.

Жирная рыба + майонез

Переизбыток омега-6 жирных кислот (а именно этим "грешит" селедка под шубой) — тоже не самое приятное последствие для организма. Такая избыточность создает эффект системного воспаления. То есть, как минимум, плохое самочувствие а-ля тяжелое похмелье будет обеспечено. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, если у вас гипертония (повышенное давление), то на Новый год нужно быть поосторожнее с выбором блюд, чтобы не навредить здоровью. Врач-терапевт Елена Малышева рассказала, чем не следует злоупотреблять.


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Источник: https://www.wday.ru/dom-eda/soh/kakie-produkty-s-novogodnego-stola-ne-sochetayutsya-mezhdu-soboi/
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