Какие новогодние блюда опасны для гипертоников

Если у вас гипертония (повышенное давление), то на Новый год нужно быть поосторожнее с выбором блюд, чтобы не навредить здоровью. Врач-терапевт Елена Малышева рассказала, чем не следует злоупотреблять.

Что опасно для гипертоников (фото из открытых источников)

По словам эксперта, в первую очередь необходимо исключить из меню продукты с высоким содержанием соли, в частности консервацию в банках и соленую рыбу. Опасность представляют и переработанные мясные продукты, твердые сыры, шпроты и другие консервы.

Также гипертоникам стоит избегать чрезмерно сладких блюд, например, пирожных, тортиков и шоколадных конфет. Даже сладкие газированные напитки могут нанести организму серьезный вред.

Но за питанием во время праздников необходимо следить не только гипертоникам, но и всем остальным. Старайтесь не злоупотреблять слишком жирной, жаренной и копченой пищи, чтобы не вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом. Кроме того, не стоит пить слишком много алкогольных напитков.

Напомним, что томатный сок имеет много преимуществ и является буквально волшебным средством от гипертонии.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что диетологи рекомендуют употреблять лук порей несколько раз в неделю, чтобы избавиться от гипертонии, подагры и лишнего веса. Эффективность порея была доказана в ходе нескольких исследований.

Читайте также, что миллионы люди страдают гипертонией, но лишь единицы уделяют этому заболеванию должное внимание. А из-за того, что эта тема обросла многочисленными домыслами и теориями, лечить расстройство стало еще труднее. Врач-кардиолог решила развенчать самые популярные мифы о гипертонии, которым привыкли верить люди.

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