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Какие новогодние блюда опасны для гипертоников

Врач-терапевт Елена Малышева рассказала, какие новогодние блюда могут представлять опасность для гипертоников

сегодня, 12:40
Автор:

Светлана Шкурупий
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Если у вас гипертония (повышенное давление), то на Новый год нужно быть поосторожнее с выбором блюд, чтобы не навредить здоровью. Врач-терапевт Елена Малышева рассказала, чем не следует злоупотреблять. 

Какие новогодние блюда опасны для гипертоников

Что опасно для гипертоников (фото из открытых источников)

По словам эксперта, в первую очередь необходимо исключить из меню продукты с высоким содержанием соли, в частности консервацию в банках и соленую рыбу. Опасность представляют и переработанные мясные продукты, твердые сыры, шпроты и другие консервы.

Также гипертоникам стоит избегать чрезмерно сладких блюд, например, пирожных, тортиков и шоколадных конфет. Даже сладкие газированные напитки могут нанести организму серьезный вред.

Но за питанием во время праздников необходимо следить не только гипертоникам, но и всем остальным. Старайтесь не злоупотреблять слишком жирной, жаренной и копченой пищи, чтобы не вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом. Кроме того, не стоит пить слишком много алкогольных напитков. 

Напомним, что томатный сок имеет много преимуществ и является буквально волшебным средством от гипертонии.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что диетологи рекомендуют употреблять лук порей несколько раз в неделю, чтобы избавиться от гипертонии, подагры и лишнего веса. Эффективность порея была доказана в ходе нескольких исследований.

Читайте также, что миллионы люди страдают гипертонией, но лишь единицы уделяют этому заболеванию должное внимание. А из-за того, что эта тема обросла многочисленными домыслами и теориями, лечить расстройство стало еще труднее. Врач-кардиолог решила развенчать самые популярные мифы о гипертонии, которым привыкли верить люди.


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Источник: https://live24.ru/obschestvo/zdorove/malysheva-perechislila-opasnye-novogodnie-bljuda-dlya-gipertonikov.html
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