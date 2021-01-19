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Дешевое средство от гипертонии, которое есть в каждом супермаркете

Эффективность этого продукта научно доказана учеными

сегодня, 19:10
Автор:

Кириєнко Анна

Оказывается, бороться с гипертонией можно с помощью хорошо известного продукта, который можно найти в любом магазине. Эффективность этого средства была доказана учеными. Речь идет об обычном томатном соке. Об опыте пишет издание Food Science & Nutricion.

Дешевое средство от гипертонии, которое есть в каждом супермаркете

Ученые нашли дешевое средство от гипертонии. Фото: lifehacker.ru

Японские ученые проводили эксперимент. Целый год 184 мужчины и 297 женщин пили томатный сок каждый день. Среди этих людей часть имела проблемы со здоровьем — они страдали гипертензией. Результаты исследования ошеломили даже ученых.

Оказывается, что сок помог справиться с проблемой большинства больных. В подопытных значительно снизилось давление.

Данное исследование очень важно, ведь в мире гипертонией страдает большая часть людей.

К тому же, эта проблема может приводить к поражению внутренних органов, в частности сердца.

Томатный сок имеет много преимуществ и является буквально волшебным средством от гипертонии.

Плюс ко всему, этот продукт может позволить себе каждый.

Однако наибольшую пользу может принести только натуральный сок. Поэтому перед тем как покупаете продукт, проверьте его состав. Настоящий сок не должен содержать красителей и консервантов.

Также, томатный сок имеет много других полезных свойств. Он помогает предотвратить появление холестериновых бляшек. Напиток — источник витамина С, который так необходим для нашего организма.

Поэтому, если у вас проблемы с давлением, попробуйте чаще пить томатный сок, предварительно посоветовавшись с врачом.

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Источник: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/20487177?from=article_link
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