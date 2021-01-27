Лук порей лечит гипертонию и ожирение

Лук порей обладает высокими лечебными свойствами. Содержит большое количество биологически активных веществ и витаминов, а так же калий. Диетологи рекомендуют употреблять лук порей несколько раз в неделю, чтобы избавиться от гипертонии, подагры и лишнего веса.

Эффективность порея была доказана в ходе исследований. Систематическое потребление лука порея нормализует пищеварение, артериальное давление крови и нервную систему, улучшает работу печени, желчного пузыря и желудочно-кишечного тракта, активизирует обмен веществ, очищает почки, печень и кровь.

Лук-порей рекомендуется употреблять при болезнях органов пищеварения, так как в отличие от репчатого лука, вкус у него менее резкий и более сладкий. В кулинарии используются зеленые стебли и белые луковицы лука-порей, верхние стебли не используются.

Порей богат питательными веществами. Он содержит витамины группы В, витамин С, большое количество калия, а также фосфор, кальций, магний, натрий. Доказано, что лук-порей полезен при нарушениях пищеварения, при повышенном давлении, при заболеваниях глаз, ожирении, артрите и подагре.

Напомним, ученые из Гарвардской медицинской школы провели исследование, в котором приняло участие более 185 тысяч человек, в их рационе питания был картофель (вареный, жареный, фри и картофельное пюре). После изучения их показателей здоровья, эксперты пришли к выводу, что в участников, которые в неделю съедают 4 и более порции картофеля, риск повышенного давления был на 11% выше, чем у остальных. Исследователи отметили, что все дело в крахмале, который содержится в картофеле.

Этот овощ имеет высокий гликемический индекс, а крахмалистые углеводы быстро превращаются в сахар в организме, вызывая резкое повышение уровня глюкозы в крови. Хотя точный механизм воздействия картофеля на артериальное давление пока не изучен.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!