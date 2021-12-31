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Какие напитки на праздничном столе могут вызвать мигрень

Медицинский советник Парвиндер Сагу рассказал, какие напитки на праздничных столах могут вызвать приступ головной боли

сегодня, 14:55
Автор:

Светлана Шкурупий
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Если не хотите, чтобы праздничное настроение испортила головная боль, постарайтесь не увлекаться на Новый год некоторыми напитками. Медицинский советник Парвиндер Сагу рассказал, что может спровоцировать приступ мигрени. 

Какие напитки на праздничном столе могут вызвать мигрень

Какой алкоголь может вызвать головную боль (фото из открытых источников)

Специалист отметил, что основными триггерами заболевания является белое и красное вино. Даже чашка глинтвейна может вызвать приступ головной боли. А еще на Новый год стоит остерегаться таких напитков как просекко и шампанское.

Причина, по которой алкоголь вызывает мигрень и головные боли, частично связана с его мочегонными свойствами. Мочегонные продукты и напитки выводят жидкость из тела. Но в случае алкоголя это может привести к обезвоживанию и нежелательной головной боли.

Другая причина, по которой алкоголь может вызвать головную боль, связана с его способностью расслаблять кровеносные сосуды, вызывая усиление притока крови к мозгу.

Напомним, зачастую празднование Нового года не обходится без употребления алкогольных напитков. Специалисты отмечают, что за пару часов до застолья нужно достаточно поесть, а также выпить несколько стаканов воды. Какому алкоголю отдать предпочтение в новогоднюю ночь, чтобы снизить риск негативных последствий для организма.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в канун Нового года на сайте министерства здравоохранения (МОЗ) опубликовали общие советы для украинцев о том, как воздержаться от употребления алкоголя на праздник и что делать, если этого не удалось.

Читайте также, эксперты рассказали, какие алкогольные напитки можно употреблять тем, кто пытается избавиться от лишних килограмм.


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Источник: https://www.rap.in.ua/provokatori-migreni-yaki-napoyi-na-svyatkovih-stolah-mozhut-viklikati-napad-golovnogo-bolyu/
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