В Минздраве дали советы, как воздержаться от алкоголя на праздники и что делать, если этого не удалось

В канун Нового года на сайте министерства здравоохранения (МОЗ) опубликовали общие советы для украинцев о том, как воздержаться от употребления алкоголя на праздник и что делать, если этого не удалось. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на пресс-службу Минздрава.



Врачи рассказали, как избежать похмелья в новогоднюю ночь. Фото из открытых источников

"Безопасной дозы алкоголя не существует. Он может изменять мнения, суждения, влиять на принятие решений и поведение, а также привести к развитию острого респираторного дистресс-синдрома, являющегося одним из труднейших осложнений COVID-19. Кроме этого, исследована прямая зависимость развития разных опасных заболеваний от потребленных доз алкоголя. Так, чем больше спиртного вы употребляете, тем выше риск возникновения шести видов рака," — утверждают в Минздраве Украины.

В Минздраве советуют в первую очередь избегать "триггеров". Это касается мест и людей, побуждающих к выпивке. Также, если вы испытываете стресс, ищите другие методы борьбы с ним.



Также в министерстве упорно просят не садиться за руль, если вы выпили. Даже если доза была не большой. Также не пейте лекарства вместе с алкоголем.

Если же трезвого празднования Нового года не удалось, то в Минздраве советуют следующее:

– не пейте алкоголь во время похмелья. Это мешает организму восстанавливаться. Не употребляйте алкоголь в последующие 48 часов.

– не стоит заедать похмелье жирной пищей. Это будет мешать и так раздраженному кишечнику. Употребляйте легкие блюда.

— не пейте кофе. Кофеин оказывает мочегонный эффект. Так чашечка напитка еще больше обезвоживает организм. То же касается и спортивных напитков с электролитами, они не эффективны.



— даже если есть не хочется, лучше позавтракать. Голод еще больше ухудшит самочувствие и произойдет понижение уровня сахара.

– не надо весь день проводить в постели. Прогулка на свежем воздухе будет гораздо полезнее.

Лучше всего в борьбе с похмельем помогает время. Ускорить процессы восстановления не так просто. Организму нужно вывести токсичные продукты от алкоголя, восстановить уровень жидкости, раздраженные ткани и мозговую активность. Поэтому единственное средство, помогающее от похмелья – избежать его и отказаться от алкоголя.

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