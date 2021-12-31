В Минздраве дали советы, как воздержаться от алкоголя на праздники и что делать, если этого не удалось

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Людмила Слободенюк
В канун Нового года на сайте министерства здравоохранения (МОЗ) опубликовали общие советы для украинцев о том, как воздержаться от употребления алкоголя на праздник и что делать, если этого не удалось. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
Врачи рассказали, как избежать похмелья в новогоднюю ночь. Фото из открытых источников
В Минздраве советуют в первую очередь избегать "триггеров". Это касается мест и людей, побуждающих к выпивке. Также, если вы испытываете стресс, ищите другие методы борьбы с ним.
Также в министерстве упорно просят не садиться за руль, если вы выпили. Даже если доза была не большой. Также не пейте лекарства вместе с алкоголем.
Если же трезвого празднования Нового года не удалось, то в Минздраве советуют следующее:
– не пейте алкоголь во время похмелья. Это мешает организму восстанавливаться. Не употребляйте алкоголь в последующие 48 часов.
– не стоит заедать похмелье жирной пищей. Это будет мешать и так раздраженному кишечнику. Употребляйте легкие блюда.
— не пейте кофе. Кофеин оказывает мочегонный эффект. Так чашечка напитка еще больше обезвоживает организм. То же касается и спортивных напитков с электролитами, они не эффективны.
— даже если есть не хочется, лучше позавтракать. Голод еще больше ухудшит самочувствие и произойдет понижение уровня сахара.
– не надо весь день проводить в постели. Прогулка на свежем воздухе будет гораздо полезнее.
Лучше всего в борьбе с похмельем помогает время. Ускорить процессы восстановления не так просто. Организму нужно вывести токсичные продукты от алкоголя, восстановить уровень жидкости, раздраженные ткани и мозговую активность. Поэтому единственное средство, помогающее от похмелья – избежать его и отказаться от алкоголя.
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