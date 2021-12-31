logo

BTC/USD

48264.33

ETH/USD

3792.69

LTC/USD

151.47

USD/UAH

27.55

EUR/UAH

31.00

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье наше тело В Минздраве дали советы, как воздержаться от алкоголя на праздники и что делать, если этого не удалось
commentss НОВОСТИ Все новости

В Минздраве дали советы, как воздержаться от алкоголя на праздники и что делать, если этого не удалось

Безопасной дозы алкоголя не существует – настаивают в министерстве здравоохранения

сегодня, 11:50
Автор:

Людмила Слободенюк
Поделитесь публикацией:

В канун Нового года на сайте министерства здравоохранения (МОЗ) опубликовали общие советы для украинцев о том, как воздержаться от употребления алкоголя на праздник и что делать, если этого не удалось. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

В Минздраве дали советы, как воздержаться от алкоголя на праздники и что делать, если этого не удалось

Врачи рассказали, как избежать похмелья в новогоднюю ночь. Фото из открытых источников

"Безопасной дозы алкоголя не существует. Он может изменять мнения, суждения, влиять на принятие решений и поведение, а также привести к развитию острого респираторного дистресс-синдрома, являющегося одним из труднейших осложнений COVID-19. Кроме этого, исследована прямая зависимость развития разных опасных заболеваний от потребленных доз алкоголя. Так, чем больше спиртного вы употребляете, тем выше риск возникновения шести видов рака," — утверждают в Минздраве Украины.

В Минздраве советуют в первую очередь избегать "триггеров". Это касается мест и людей, побуждающих к выпивке. Также, если вы испытываете стресс, ищите другие методы борьбы с ним.

Также в министерстве упорно просят не садиться за руль, если вы выпили. Даже если доза была не большой. Также не пейте лекарства вместе с алкоголем.
Если же трезвого празднования Нового года не удалось, то в Минздраве советуют следующее:

– не пейте алкоголь во время похмелья. Это мешает организму восстанавливаться. Не употребляйте алкоголь в последующие 48 часов.
– не стоит заедать похмелье жирной пищей. Это будет мешать и так раздраженному кишечнику. Употребляйте легкие блюда.

— не пейте кофе. Кофеин оказывает мочегонный эффект. Так чашечка напитка еще больше обезвоживает организм. То же касается и спортивных напитков с электролитами, они не эффективны.

— даже если есть не хочется, лучше позавтракать. Голод еще больше ухудшит самочувствие и произойдет понижение уровня сахара.
– не надо весь день проводить в постели. Прогулка на свежем воздухе будет гораздо полезнее.

Лучше всего в борьбе с похмельем помогает время. Ускорить процессы восстановления не так просто. Организму нужно вывести токсичные продукты от алкоголя, восстановить уровень жидкости, раздраженные ткани и мозговую активность. Поэтому единственное средство, помогающее от похмелья – избежать его и отказаться от алкоголя.

Читайте также: Врачи сообщили об опасности переедания мандаринов


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://moz.gov.ua/article/health/alkogol-na-svjata-jak-utrimatisja-i-scho-robiti-jakscho-ce-ne-vdalosja
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!