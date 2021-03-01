Лучше не злоупотреблять: названы самые опасные виды чая

Ни для кого не секрет, что чай — самый древний и популярный напиток, в составе которого есть много витаминов и ценных микроэлементов. Но не все виды чая одинаково полезны для здоровья. Эксперты рассказали, какими напитками лучше не злоупотреблять.

какие виды чая опасны для здоровья (фото из открытых источников)

Чай из окопника

Диетолог Хиба Батул отметил, что чай на основе этого травянистого растения содержит алкалоиды, которые могут нарушить работу печени. Исследование показало, что употребление этого напитка может быть нецелесообразным, поскольку он токсично воздействует на этот орган.

Мятный чай

Несмотря на то, что этот чай обладает целым рядом полезных свойств и помогает снять стресс, злоупотреблять им не стоит. Врач Селин Бейтчман говорит, что в большом количестве мятный напиток может нарушить биологические процессы организма из-за ментола, входящего в его состав.

Черный чай

По словам диетолога Эллисон Грегг, увлекаться черным чаем также не стоит, потому что в нем содержится кофеин, который способен усилить чувство тревоги, стресс и беспокойство. А еще в нем есть оксалаты, способные накапливаться в тканях и вызывать боль в суставах.

Чай из солодки

Этот вид чая врачи не рекомендуют употреблять гипертоникам (людям с повышенным давлением, — прим. авт). Мало того, что такой чай сам по себе провоцирует повышение этого показателя, он также сводит на нет действие антигипертензивных препаратов.

Напомним, что ученые в ходе исследования выяснили, какой чай лучше всего справляется с тревожностью и депрессивным состоянием. Оказалось, что это чай на основе розмарина.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что специалисты назвали чай, которые способен продлить жизнь.

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