4 продукта, которые могут сократить вашу жизнь

Нередко можно услышать о том, что тот или иной продукт способен продлить человеку жизнь. К примеру, индийский чай масала. Естественно, если его пить в указанных количествах и не злоупотреблять им. Однако немало тех продуктов, которые наоборот способны сократить жизнь. Важно знать о них, чтобы вовремя перестать употреблять их в пищу.

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Содовая

В Американском журнале общественного здравоохранения были опубликованы результаты исследований. Так, 5309 взрослых ежедневно употребляли порцию содовой, чтобы потом был можно было с уверенностью сказать, вредит ли она или же нет. Ученые выяснили, что регулярное употребление содовой сокращает жизнь ровно также, как и курение.

Кроме того, исследования показывают, что ежедневное употребление диетической газированной воды связано с повышением риска диабета 2 типа на 67%. А искусственные подсластители также могут усилить тягу к сахару.

Обработанное мясо

Опасным продуктом под номером 2 является обработанное мясо (бекон, колбаса, сосиски и тд.). В исследовании, проведенном в 2008 году принимали участие 840 человек. Результаты были опубликованы в Американском журнале клинического питания. Целью было изучить влияние нескольких пищевых групп на длину теломеры (участков хромосом). Исследователи обнаружили, что люди, которые ели одну или несколько порций обработанного мяса каждую неделю, имели более короткие теломеры, чем те, кто не ел обработанное мясо. Это быстрее приводит к старению.

Красное мясо

Повышенное потребление красного мяса, такого как, к примеру, стейки, долгое время было связано с сердечными заболеваниями и раком, и это также связано с его влиянием на теломеры. Для исследования, проведенного в журнале Clinical Nutrition, крыс кормили различной едой из говядины или курицы в течение четырех недель. Увеличение количества красного мяса в рационе крыс было связано с уменьшением длины теломеры в клетках толстой кишки.

Аналогичные результаты были получены для белого мяса, хотя красное мясо имело больший эффект. Было выяснено, что диета, включающая устойчивый крахмал, хороший углевод, который помогает сжигать жир, ослабляла влияние красного мяса на теломеры.

Алкоголь

Как и красное мясо, алкоголь также вреден из-за его связи с хроническими заболеваниями. Предоставленное на ежегодном собрании Американской ассоциации исследований рака в 2010 году, показало, что алкоголь также может ускорять сокращение теломеры. Исследователи изучили ДНК сыворотки людей, злоупотребляющих алкоголем (22% употребляли 4 или более напитков в день), и лиц с более умеренным употреблением алкоголя. Теломеры были значительно короче у тех, кто много пил. Фактически, они были вдвое короче теломеров лиц, не злоупотребляющих алкоголем (0,41 против 0,79 относительных единиц). Такая пагубная привычка также может сократить человеку жизнь.

Несомненно, каждый из перечисленных продуктов можно употреблять в умеренном количестве. Самое главное помнить, что если у вас есть проблемы со здоровьем, то этих 4 продуктов лучше отказаться вовсе.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, почему шоколад может быть полезным для организма, а также о 5 полезных привычках перед сном.





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