Крупа долголетия: употребление какой каши может продлить жизнь

Каши периодически должны присутствовать в нашем рационе, потому что в их составе много витаминов и ценных веществ. Ученые определили крупу, употребление которой способно даже продлить жизнь.

Что есть для продления жизни (фото из открытых источников)

Специалисты провели исследование, после которого заявили, что гречневую кашу можно назвать "крупой долголетия", поскольку она богата на сиртуин — белок нашего организма, участвующий в регуляции важных клеточных процессов и метаболических путей. Именно это соединение способно притормозить процесс старения организма. Этот белок может содержаться и в других продуктах, но то, что гречка является его источником подтверждено научно.

Ученые отмечают, что гречневая каша содержит множество полезных веществ, а еще она низкокалорийная, поэтому присутствует практически во всех диетах. Ее употребление благоприятно сказывается на пищеварении, а также секреторной функции печени и поджелудочной железы.

Таким образом, эксперты рекомендуют чаще употреблять гречневую кашу, она отлично сочетается с любыми продуктами – мясом, курицей, овощами, "молочкой". Это не только вкусный, но и полезный продукт, обеспечивающий сытость и продлевающий жизнь.

Напомним, что каша с давних времен считается сытным и полезным приемом пищи, потому что обогащена различными витаминами и минералами, которые необходимы для правильной работы организма. Врач-диетолог Марият Мухина рассказала, какие каши помогут укрепить сосудисто-сердечную и нервную системы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперт Марина Кумерина рассказала, какую кашу полезнее всего употреблять в осенне-зимний период, чтобы укрепить иммунитет.

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