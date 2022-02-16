Какие каши полезны для нервов, а какие — для сердца

Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Каша
с давних времен считается сытным и полезным приемом пищи, потому что обогащена
различными витаминами и минералами, которые необходимы для правильной работы
организма. Врач-диетолог Марият Мухина рассказала, какие каши помогут укрепить сосудисто-сердечную
и нервную системы.
Какие каши нужно добавить в рацион (фото из открытых источников)
Специалист
отметила, что в рацион периодически нужно включать овсянку, потому что она
положительно влияет на пищеварение, спасая от вздутия живота и других нарушений
желудочно-кишечного тракта. Но при этом в овсяных хлопьях содержится фитиновая
кислота, способная вымывать из организма кальций, поэтому людям с лишним весом
и остеопорозом стоит внимательнее относиться к этому продукту.
Также
для здоровья полезна гречневая каша, в ней много белков и аминокислот, железа и
других веществ, способных улучшить пищеварение. Но ее с осторожностью следует
употреблять людям, склонными к запорам и газообразованию.
Для
нормализации работы нервной системы и обмена веществ диетолог рекомендует
употреблять рис, потому что в его составе есть витамины группы В. Но все они содержатся
в оболочке рисовых зерен, так что чем менее отшлифован рис, тем он полезнее.
Однако белый рис противопоказан диабетикам и склеротикам.
Много
полезных веществ содержит пшенная каша, ее уникальность в проантоцианидине — он
ускоряет обмен веществ, улучшает работу сердца и сосудов. Ее рекомендуют
употреблять при болезнях сердца, даже после инфарктов и инсультов.
Специалист
отметила, что все каши заряжают организм энергией, очищают его от вредных
веществ, а также укрепляют иммунную систему.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, какие каши нельзя есть на завтрак.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости