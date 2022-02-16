Какие каши полезны для нервов, а какие — для сердца

Каша с давних времен считается сытным и полезным приемом пищи, потому что обогащена различными витаминами и минералами, которые необходимы для правильной работы организма. Врач-диетолог Марият Мухина рассказала, какие каши помогут укрепить сосудисто-сердечную и нервную системы.

Какие каши нужно добавить в рацион (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что в рацион периодически нужно включать овсянку, потому что она положительно влияет на пищеварение, спасая от вздутия живота и других нарушений желудочно-кишечного тракта. Но при этом в овсяных хлопьях содержится фитиновая кислота, способная вымывать из организма кальций, поэтому людям с лишним весом и остеопорозом стоит внимательнее относиться к этому продукту.

Также для здоровья полезна гречневая каша, в ней много белков и аминокислот, железа и других веществ, способных улучшить пищеварение. Но ее с осторожностью следует употреблять людям, склонными к запорам и газообразованию.

Для нормализации работы нервной системы и обмена веществ диетолог рекомендует употреблять рис, потому что в его составе есть витамины группы В. Но все они содержатся в оболочке рисовых зерен, так что чем менее отшлифован рис, тем он полезнее. Однако белый рис противопоказан диабетикам и склеротикам.

Много полезных веществ содержит пшенная каша, ее уникальность в проантоцианидине — он ускоряет обмен веществ, улучшает работу сердца и сосудов. Ее рекомендуют употреблять при болезнях сердца, даже после инфарктов и инсультов.

Специалист отметила, что все каши заряжают организм энергией, очищают его от вредных веществ, а также укрепляют иммунную систему.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие каши нельзя есть на завтрак.

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