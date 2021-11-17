Крабовые палочки: из чего их делают на самом деле

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Светлана Шкурупий
Крабовые
палочки — популярный продукт, который часто используют для приготовления салата
и различных закусок. Но из чего они состоят?
Крабовые палочки (фото из открытых источников)
Врач-гигиенист
Валентина Терешко отметила, что как это не парадоксально, но в составе продукта
нет натурального крабового мяса. Основу продукта составляют сурими — это рыбный
фарш, который готовится обычно из белой рыбы (минтая, хека, морского окуня).
Этот полуфабрикат подвергается интенсивному промыванию с целью удаления костей,
жировых пленок и других веществ. Затем полученный продукт для удаления лишней
влаги пропускается через центрифугу. В результате получается пластичная белая
масса, без цвета и запаха. Стоит отметить, что на производстве сурими не
направляются рыбные отходы, только филе.
После
получения белой смеси, в нее добавляют соль, сахар, растительное масло, яичный
белок и различные стабилизаторы. Крабовый вкус рыбному фаршу придают с помощью
усилителей вкуса и ароматизаторов.
По
большому счету, крабовые палочки всего на треть состоят из рыбы, а все
остальное — пищевые добавки. Поэтому, эксперты не рекомендуют часто употреблять
продукт, а если и покупаете, то выбирайте их в вакуумной упаковке, а не на
развес.
Напомним,
что лапша быстрого
приготовления — простой и дешевый способ приготовления обеда. Но стоит
понимать, что регулярное употребление такого блюда грозит серьезными проблемами
для здоровья. Эксперты выяснили, из чего делают эту лапшу и что входит в состав
ее добавок.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что врач-онколог Иван Карасев рассказал, в
каких продуктах содержатся канцерогенные вещества, которые опасны для здоровья.
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