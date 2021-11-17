Крабовые палочки: из чего их делают на самом деле

Крабовые палочки — популярный продукт, который часто используют для приготовления салата и различных закусок. Но из чего они состоят?

Крабовые палочки (фото из открытых источников)

Врач-гигиенист Валентина Терешко отметила, что как это не парадоксально, но в составе продукта нет натурального крабового мяса. Основу продукта составляют сурими — это рыбный фарш, который готовится обычно из белой рыбы (минтая, хека, морского окуня). Этот полуфабрикат подвергается интенсивному промыванию с целью удаления костей, жировых пленок и других веществ. Затем полученный продукт для удаления лишней влаги пропускается через центрифугу. В результате получается пластичная белая масса, без цвета и запаха. Стоит отметить, что на производстве сурими не направляются рыбные отходы, только филе.

После получения белой смеси, в нее добавляют соль, сахар, растительное масло, яичный белок и различные стабилизаторы. Крабовый вкус рыбному фаршу придают с помощью усилителей вкуса и ароматизаторов.

По большому счету, крабовые палочки всего на треть состоят из рыбы, а все остальное — пищевые добавки. Поэтому, эксперты не рекомендуют часто употреблять продукт, а если и покупаете, то выбирайте их в вакуумной упаковке, а не на развес.

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