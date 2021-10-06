Из чего делают лапшу быстрого приготовления

Лапша быстрого приготовления — простой и дешевый способ приготовления обеда. Но стоит понимать, что регулярное употребление такого блюда грозит серьезными проблемами для здоровья. Эксперты выяснили, из чего делают эту лапшу и что входит в состав ее добавок.

Лапша быстрого приготовления / Фото: crushpixel

Итак, лапша быстрого приготовления — "пустой" и калорийный продукт, но вся "химия" сосредоточена в бульонной добавке. Как готовят эту лапшу? Раскатывается тесто, нарезается лапша, обрабатывается паром, фасуется и жарится, как правило, на пальмовом масле. А оно распадается на трансжиры, которые вредят организму.

Но еще в составе блюда есть пакетик со вкусовыми добавками, куда и входят различные вещества, которые не рекомендуется употреблять людям с желудочными заболеваниями. Например, производители добавляют глутамат натрия Е-621 — эта добавка усиливает вкус, но в умеренных количествах, для организма она безопасна. Еще там есть гуаровая камедь Е-421 — загуститель. Он повышает вязкость продукта, образует структурированный гель. Также в пакетик добавляют краситель Е-150d — это, грубо говоря, жженый сахар. Есть мнение, что это слабый канцероген, провоцирующий развитие раковых клеток в организме. Точка зрения спорная, но популярная. А есть еще пакетик со специями и сушенными овощами.

Исходя из этого, ученые пришли к выводу, что в составах лапши быстрого приготовления нет добавок, которые представляют серьезную угрозу здоровью, но и ничего полезного в них тоже нет. Этот продукт "пустой", не насыщающий и нерациональный.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, кто и когда придумал лапшу быстрого приготовления.

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