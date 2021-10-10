В составе каких продуктов есть сильный канцероген

Чтобы защитить организм от многих заболеваний, врачи рекомендуют должное внимание уделять своему рациону, в частности обогащать его полезными продуктами. А от чего стоит полностью отказаться?

Где содержатся канцерогены / Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Врач-онколог Иван Карасев рассказал, что в большинстве случаев онкология возникает из-за воздействия на организм канцерогенных веществ, поскольку они нарушают целостность клеток и могут привести к серьезным последствиям. И некоторые продукты в своем составе содержат канцерогены. Речь идет, в первую очередь, о различных копченостях, в частности колбасе.

Специалист отметил, что этот вид тепловой обработки пищи повышает содержание канцерогенных веществ в продукте в несколько раз. Даже немного съеденной копченой колбасы снабжает организм опасными соединениями, сопоставимыми с тем, что содержат в себе сигареты.

"От 100 граммов такого продукта канцерогенный эффект будет еще сильнее, чем от пачки сигарет", — отметил специалист.

Также врач предупредил, что различные консервы и копчености ни в коем случае нельзя употреблять каждый день.

Напомним, что состояние здоровья во многом зависит от питания, поэтому в рационе человека должно быть много полезных и питательных продуктов. Одним из них является авокадо. Американские ученые рекомендуют употреблять его каждый день и объяснили почему.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что головная боль — неприятный симптом, который может повлиять на работоспособность и нарушить привычный образ жизни. Если она беспокоит часто, тогда стоит обратиться к специалисту. Если же мигрень возникает время от времени, то снять боль можно с помощью обычных продуктов. Каких именно?

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!