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В составе каких продуктов есть сильный канцероген

Врач-онколог Иван Карасев рассказал, в каких продуктах содержатся канцерогенные вещества, которые опасны для здоровья

10 октября 2021, 23:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Чтобы защитить организм от многих заболеваний, врачи рекомендуют должное внимание уделять своему рациону, в частности обогащать его полезными продуктами. А от чего стоит полностью отказаться?

В составе каких продуктов есть сильный канцероген

Где содержатся канцерогены / Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Врач-онколог Иван Карасев рассказал, что в большинстве случаев онкология возникает из-за воздействия на организм канцерогенных веществ, поскольку они нарушают целостность клеток и могут привести к серьезным последствиям. И некоторые продукты в своем составе содержат канцерогены. Речь идет, в первую очередь, о различных копченостях, в частности колбасе. 

Специалист отметил, что этот вид тепловой обработки пищи повышает содержание канцерогенных веществ в продукте в несколько раз. Даже немного съеденной копченой колбасы снабжает организм опасными соединениями, сопоставимыми с тем, что содержат в себе сигареты.

 "От 100 граммов такого продукта канцерогенный эффект будет еще сильнее, чем от пачки сигарет", — отметил специалист.

Также врач предупредил, что различные консервы и копчености ни в коем случае нельзя употреблять каждый день. 

Напомним, что состояние здоровья во многом зависит от питания, поэтому в рационе человека должно быть много полезных и питательных продуктов. Одним из них является авокадо. Американские ученые рекомендуют употреблять его каждый день и объяснили почему.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что головная боль — неприятный симптом, который может повлиять на работоспособность и нарушить привычный образ жизни. Если она беспокоит часто, тогда стоит обратиться к специалисту. Если же мигрень возникает время от времени, то снять боль можно с помощью обычных продуктов. Каких именно?


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Источник: https://www.medikforum.ru/zoj/125849-onkolog-karasev-nazval-populyarnyy-produkt-s-silnym-kancerogennym-effektom.html
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