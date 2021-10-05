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Какой продукт поможет снять головную боль

Доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что от головной боли эффективен чеснок или перец, а также любая острая пища

сегодня, 10:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Головная боль — неприятный симптом, который может повлиять на работоспособность и нарушить привычный образ жизни. Если она беспокоит часто, тогда стоит обратиться к врачу. Если же мигрень возникает время от времени, то снять боль можно с помощью обычных продуктов.

Какой продукт поможет снять головную боль

Как снять головную боль (фото из открытых источников)

Доктор медицинских наук Михаил Гинзбург отметил, что в таких случаях на помощь придет чеснок, перец, имбирь или любая другая острая пища. Эти продукты увеличивают активность болевых рецепторов. За счет этого эффекта человек перестает чувствовать боль в других местах, так как "внимание" мозга переключается на иные точки.

Продукты с остринкой помогают купировать боль при невралгии тройничного нерва или затылочной мигрени. Но, если дискомфорт возникает постоянно и обезболивающие препараты не помогают, тогда нужно обратиться за помощью к специалисту и выяснить причину возникновения мигрени. 

К слову, врач Сыла Гюрель также подтвердила, что острая пища помогает устранять болевой синдром в области головы. 

Напомним, доктор Герхард Мюллер-Швефе рассказал, что головную боль, вызванную перенапряжением, можно устранить с помощью таких методов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, если вы испытываете дискомфорт из-за головной боли, не спешите открывать аптечку и принимать обезболивающие таблетки. Эксперты определили три вида чая, которые обладают полезными свойствами и помогают быстро устранить проблему.

Читайте также, медики не рекомендуют терпеть головную боль и надеется, что "скоро сама пройдет". Такими действиями можно еще больше навредить своему здоровью.


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Источник: https://live24.ru/obschestvo/zdorove/dietolog-ginzburg-nazval-produkt-dlya-snyatiya-golovnoj-boli.html
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