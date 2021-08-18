Как быстро снять головную боль от перенапряжения

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Светлана Шкурупий
Из-за психоэмоционального напряжения и стрессов в течение дня могут возникнуть приступы головной боли. Но не спешите доставать аптечку в поисках обезволивающего. Доктор Герхард Мюллер-Швефе рассказал, как снять симптом самостоятельно с помощью нескольких способов.
Головная боль (фото из открытых источников)
Специалист отметил, что головная боль, вызванная перенапряжением, появляется от спазмов мышц, к примеру, в связи преобладанием односторонней позы или малоподвижным образом жизни. И чтобы ее унять нужно применить целенаправленную тренировку мышц и использовать методы, проверенные временем.
Избегайте стресса
В современном мире сложно обходится без стрессов, и, если вы сталкиваетесь с ними регулярно, тогда стоит обучиться эффективным методам релаксации, например, медитации или дыхательным техникам, которые будут позволять вам быстро расслабиться и контролировать свои эмоции. После напряженного дня еще можно сделать себе успокаивающую ванну.
Употребляйте достаточное количество жидкости
Из-за нехватки жидкости могут возникнуть нарушения в мозговой деятельности, что вызовет приступ головной боли, поэтому контролируйте свой водный баланс в течение дня. Эксперты рекомендуют пить 1-1,5 литра воды в день.
Добавьте движения в привычную жизнь
Люди, придерживающиеся малоподвижного образа жизни, чаще страдают различными нарушениями и жалуются на головные боли. Чтобы это исправить нужно устраивать прогулки на свежем воздухе, кататься на велосипеде и заниматься другой активностью.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что головная боль — неприятный симптом, который может возникнуть внезапно и лишить человека возможностей нормально функционировать. И, согласно данным исследователей, причиной этого состояния может стать даже легкое обезвоживание.
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