Как быстро снять головную боль от перенапряжения

Из-за психоэмоционального напряжения и стрессов в течение дня могут возникнуть приступы головной боли. Но не спешите доставать аптечку в поисках обезволивающего. Доктор Герхард Мюллер-Швефе рассказал, как снять симптом самостоятельно с помощью нескольких способов.

Головная боль (фото из открытых источников)

Специалист отметил, что головная боль, вызванная перенапряжением, появляется от спазмов мышц, к примеру, в связи преобладанием односторонней позы или малоподвижным образом жизни. И чтобы ее унять нужно применить целенаправленную тренировку мышц и использовать методы, проверенные временем.

Избегайте стресса

В современном мире сложно обходится без стрессов, и, если вы сталкиваетесь с ними регулярно, тогда стоит обучиться эффективным методам релаксации, например, медитации или дыхательным техникам, которые будут позволять вам быстро расслабиться и контролировать свои эмоции. После напряженного дня еще можно сделать себе успокаивающую ванну.

Употребляйте достаточное количество жидкости

Из-за нехватки жидкости могут возникнуть нарушения в мозговой деятельности, что вызовет приступ головной боли, поэтому контролируйте свой водный баланс в течение дня. Эксперты рекомендуют пить 1-1,5 литра воды в день.

Добавьте движения в привычную жизнь

Люди, придерживающиеся малоподвижного образа жизни, чаще страдают различными нарушениями и жалуются на головные боли. Чтобы это исправить нужно устраивать прогулки на свежем воздухе, кататься на велосипеде и заниматься другой активностью.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что головная боль — неприятный симптом, который может возникнуть внезапно и лишить человека возможностей нормально функционировать. И, согласно данным исследователей, причиной этого состояния может стать даже легкое обезвоживание.

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