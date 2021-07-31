Названа необычная причина головной боли

Головная боль — неприятный симптом, который может возникнуть внезапно и лишить человека возможностей нормально функционировать. И, согласно данным исследователей, причиной этого состояния может стать даже легкое обезвоживание.

Почему болит голова / Shutterstock / Fotodom

В жаркую погоду наш организм активно теряет влагу и если не поддерживать свой водно-солевой баланс, то можно получить обезвоживание. А нехватка жидкости может спровоцировать приступ головной боли. Чтобы этого не произошло, нужно пить побольше воды и других напитков (кроме алкоголя), а также употреблять огурцы, арбузы и другие продукты, богатые жидкостью. Хотя эти меры помогают восполнить запас жидкости, может потребоваться некоторое время, чтобы головная боль прошла.

Также эксперты советуют временно сократить занятия физической активностью, избегать тепла, дабы уменьшить потоотделение. Если произошло сильное обезвоживание, которое характеризуется аномальным дыханием, бледностью, запавшими глазами, тогда стоит обратиться к врачу за помощью незамедлительно.

Напомним, что каждый из нас сталкивался с головной болью. Кто-то спасается с помощью лекарств, а кто-то молча ждет, пока очередной приступ недомогания закончится самостоятельно. Однако есть некоторые вещи в нашем рационе, которые могут провоцировать приступы головной боли.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что головная боль — неприятная проблема, с которой сталкивается большинство граждан. О том, какие существуют причины головной боли и можно ли самостоятельно лечить этот симптом таблетками, рассказала врач-терапевт Ирина Ярцева.

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