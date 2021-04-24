Несколько продуктов, провоцирующих головную боль

Каждый из нас сталкивался с головной болью. Кто-то спасается с помощью лекарств, а кто-то молча ждет, пока очередной приступ недомогания закончится самостоятельно. Однако есть некоторые вещи в нашем рационе, которые могут провоцировать приступы головной боли, сообщает The Health Site.



Некоторые продукты вызывают головную боль. Фото из открытых источников

1. Газированные напитки

От любимой многими "шипучки" давно предлагают отказаться многие врачи. Тем более, что газировку предпочтительно употреблять в холодном виде. Однако охлажденные напитки могут плохо влиять на организм, если вы страдаете гайморитом. Да и в других случаях "шипучка" способна вызвать воспаление или даже аллергическую реакцию. Ну и различные искусственные добавки влияют на наш организм крайне негативно.

2. Соевый соус

В этом виде соуса содержится много натрия, который способен довести организм до обезвоживания. Недостаток жидкости в организме способен вызвать головную боль.

3. Авокадо

Удивительно, но факт. В этом фрукте содержится много тирамина, которые влияет на сосуды — их расширение и сужение. Это может привести к тому, что по итогу ваша голова вам "пожалуется" болью.

4. Сыр

В твердых сырах, которые "выдерживаются" во время своей готовки, также высокий уровень упоминаемого тирамина. В больших количествах это вещество может вызвать пульсирующую головную боль.

5. Жевательная резинка

Если вы любитель жвачки, который страдает от головных болей, пришло время отказаться от любимого лакомства. Все дело в том, что привычка подолгу жевать резинку способна вызывать продолжительное сокращение мышц головы и шеи. Это, в свою очередь, провоцирует головную боль.

Разумеется, причин головной боли может быть множество. Однако ничто не мешает исключить продукты из списка выше и проверить собственное самочувствие. Будьте здоровы!

Ранее "Комментарии" сообщали о продуктах, которые, наоборот, помогают справиться с головной болью.

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