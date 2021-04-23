Пять продуктов, «убивающих» головную боль

Пожалуй, каждый человек сталкивался с головной болью, она, как правило, застает врасплох и мешает вести привычный образ жизни. Но не спешите доставать аптечку и принимать лекарства, снять симптомы помогают обычные продукты. Что входит в этот список?

продукты, «убивающие» головную боль (фото из открытых источников)

Орехи и семена

Эти продукты содержат много магния, дефицит которого в организме может привести к частым головным болям. Обогащайте рацион миндалем, грецкими орехами, тыквенными семечками и фундуком — они очень вкусные и полезные.

Бобовые

В составе бобовых есть много клетчатки, витаминов и ценных микроэлементов, в частности и вышеупомянутый магний. Отдайте предпочтение чечевице, гороху, фасоли, чтобы получать необходимый заряд энергии и хорошее самочувствие.

Брокколи

Эксперты говорят, что приступы головной боли могут появиться из-за недостатка в организме витаминов группы В. А восполнить их запас поможет брокколи, она буквально "напичкана" полезными веществами.

Бананы

Добавьте в свой рацион бананы, которые богаты на триптофан — аминокислоту, которая провоцирует выработку серотонина (гормона радости), поднимающего настроение, снимающего усталость и облегчающего головную боль. Так что не спешите пить таблетки, лучше перекусите бананом!

Авокадо

В авокадо содержатся омега-3 жирные кислоты, необходимые организму для крепкого иммунитета и здоровой сердечно-сосудистой системы. Если у человека нехватка этих веществ, то начинаются нарушения в работе сердца и сосудов и падают защитные силы, которые противостоят микробам и бактериям. Нехватка омега-3 также может быть причиной головных болей.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как мята и лимон помогут облегчить головную боль.

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