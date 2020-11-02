Как мята и лимон помогут облегчить головную боль

Пожалуй, каждый человек хоть раз в жизни сталкивался с головной болью. Причин ее появления множество: стресс, метеозависимость, физическая нагрузка, а еще она может быть симптомом какого-то заболевания. В любом случае она доставляет дискомфорт и мешает нормально работать. Врач-невролог Петр Соков рассказал, как справляться с головной болью и когда стоит обратиться к врачу, передает издание "АиФ".

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В первую очередь, если вас беспокоят частые головные боли, заведите дневник, где будете фиксировать, когда возникла боль, ваш пульс и давление, и что помогло облегчить приступ. Эти данные помогут как врачу, с точки зрения диагностики, так и пациенту определить, какие факторы провоцируют головную боль.

Врач не рекомендует терпеть эту боль, поэтому обезболивающую таблетку нужно выпить, как можно раньше. Но не при всякой головной боли необходимо принимать лекарства. Если она возникла на фоне стресса, нервного напряжения или общего перенапряжения организма, то не стоит сразу бежать к аптечке. В таких случаях, стоит принять удобную позу и расслабиться, а также исключить любые раздражающие вас факторы.

Если приступы головной боли возникают каждый день и справляться с ними становится труднее, тогда стоит сходить на консультацию к врачу. Особенно, если боль сопровождается слабостью, головокружением, рвотой и прочими симптомами.

Помимо этого, лечить головную боль помогают и народные средства. Можно взять цедру лимона, размочить ее в горячей воде, чтобы она стала мягкой, а потом приложить к вискам и оставить так на 10-15 минут. А еще можно сделать вкусный напиток для облегчения боли, смешав одну ложку свежей мяты и измельченного корня имбиря. Залейте их кипятком и дайте настояться 15 минут.

Однако, эти советы могут служить лишь дополнением к основному лечению, назначенному специалистом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как избавиться от головной боли без таблеток.

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