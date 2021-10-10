Какой продукт желательно есть каждый день и почему

Состояние здоровья во многом зависит от питания, поэтому в рационе человека должно быть много полезных и питательных продуктов. Одним из них является авокадо. Американские ученые рекомендуют употреблять его каждый день и объяснили почему.

Почему каждый день нужно есть авокадо / Фото: pixabay.com

В ходе эксперимента, в котором приняло участие более 160 пациентов от 25 до 45 лет, эксперты выяснили, что ежедневное употребление авокадо обогащает организм мононенасыщенными жирными кислотами, клетчаткой, а также улучшает разнообразие полезных бактерий в кишечнике. А это имеет особую важность, поскольку снижение их количества приводит к развитию многих заболеваний.

Ученые также отметили, что авокадо помогает снизить уровень "плохого" холестерина в крови, защищая тем самым сердечно-сосудистую систему. А еще исследования показывают, что этот продукт богат на антиоксидантные соединения, которые предотвращают развитие опасных заболеваний, нейтрализуя действие свободных радикалов в организме.

Плюс ко всему, в составе авокадо много витамина С, К, В, Е, а также калия, фосфора, натрия, кальций, магния, железа и других микроэлементов, поддерживающих здоровье.

Напомним, что авокадо нужно с осторожностью употреблять людям, у которых есть проблемы с печенью и желчным пузырем. А еще, косточка и кожура этого плода, весьма токсичны из-за высокого содержания персина.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американский специалист Линдси Венглер рассказала, что в составе авокадо содержится много калия, а этот микроэлемент способен успокоить мышечные боли. А употребление мякоти авокадо сокращает время восстановления систолического артериального давления.

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