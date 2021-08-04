Названо еще одно малоизвестное свойство авокадо

Авокадо давно попал в список "суперфудов", потому что в его составе большое количество витаминов и ценных микроэлементов. Американский диетолог Линдси Венглер рассказала о его пользе и назвала еще одно малоизвестное свойство плода.

Чем полезно авокадо (фото из открытых источников)

Известно, что в составе авокадо содержится около 20 различных витаминов, минералов и антиоксидантных веществ, которые поддерживают нормальную работу всего организма. Благодаря своему составу этот тропический плод улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы, укрепляет иммунитет и кости, а также помогает нормализовать кровообращение.

Диетолог также рассказала, что авокадо — богатый источник калия, а значит способен успокоить мышечные боли. В одном авокадо содержится около 690 миллиграммов микроэлемента, даже больше, чем в одном банане среднего размера. Еще в составе плода примерно 12 миллиграммов витамина С, который также помогает снизить мышечную боль.

Исследователи выяснили, что употребление мякоти авокадо сокращает время восстановления систолического артериального давления после физических упражнений и вдвое сокращает время восстановления сердечного ритма.

Напомним, что авокадо — продукт достаточно агрессивный, он может вызвать аллергическую реакцию и расстройства желудочно-кишечного тракта, с осторожностью его нужно употреблять людям, у которых есть проблемы с печенью и желчным пузырем.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые провели новое исследование, которого подтвердило, что регулярное употребление авокадо способно предотвратить развитие сахарного диабета.

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