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Эксперты рассказали, какая часть авокадо токсична

Эксперты рассказали, чем полезен авокадо и какая часть тропического плода токсична для здоровья

сегодня, 12:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Авокадо давно числится в списке суперфудов, потому что содержит большое количество витаминов и ценных микроэлементов, которые поддерживают здоровье организма. Но некоторые части этого плода токсичны. Какие именно?

Эксперты рассказали, какая часть авокадо токсична

Авокадо / Фото: freepik

Известно, что авокадо богат на ненасыщенные жирные кислоты, калий, магний, клетчатку, фосфор, железо и другие вещества, которые укрепляют иммунитет, улучшают работу сердечно-сосудистой, нервной и пищеварительной систем. Регулярное употребление плода также помогает нормализовать уровень холестерина и сахара в крови. 

Но авокадо — продукт достаточно агрессивный, он может вызвать аллергическую реакцию и расстройства желудочно-кишечного тракта, с осторожностью его нужно употреблять людям, у которых есть проблемы с печенью и желчным пузырем. Дело в том, что косточка и кожура этого тропического плода содержит персин — токсическое вещество, которое в большом количестве может нанести здоровью серьезный вред. 

Эксперты говорят, что если нет никаких противопоказаний, то в день можно съедать один авокадо: одну часть съесть на завтрак, а вторую — на полдник. Этого будет достаточно, чтобы обеспечить организм витаминами и ценными веществами.

Напомним, что в последние несколько лет популярность авокадо очень сильно выросла. За богатый витаминно-минеральный состав этот плод относят к "суперфудам". Но если авокадо вам в рационе поднадоело, тогда ознакомьтесь с его не менее полезными альтернативами.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что многие знают о пользе авокадо, которое помогает снизить уровень холестерина, улучшить кровообращение, а также укрепить иммунитет. Но это далеко не все преимущества растения. Канадские исследователи из Гуэлфского университета выяснили, что плоды авокадо имеют противораковые свойства.


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Источник: https://www.gastronom.ru/text/vred-i-polza-avokado-1014034
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