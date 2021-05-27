Чем заменить в рационе авокадо: 5 полезных альтернатив

В последние несколько лет популярность авокадо очень сильно выросла. За богатый витаминно-минеральный состав этот плод относят к "суперфудам". Но если авокадо вам в рационе поднадоело, тогда ознакомьтесь с его не менее полезными альтернативами.

Чем заменить в рационе авокадо (фото из открытых источников)

Зеленый горошек

Эксперты говорят, что в блюда вместо авокадо можно добавлять зеленый горошек. Например, из него можно приготовить вкусную мексиканскую закуску гуакамоле. Для этого подойдет как свежий, так и замороженный продукт.

Нут

В составе нута, как и в авокадо есть много аминокислот, которые помогают расщеплять плохой холестерин, предотвращать ожирение и появление депрессии. Зерна нута также улучшают умственную активность, сохраняют молодость и заботятся о состоянии кожи. Из нута можно приготовить хумус — вкусную закуску из арабского мира.

Фасоль

Не важно, какой вид фасоли вы выберете, ведь ее питательные свойства особо отличаться не будут. Этот продукт богат на витамины и микроэлементы, которые очень важны для работы нашего организма.

Огурец

Как и авокадо этот привычный нам овощ улучшает работу щитовидной железы, ускоряет обменные процессы, предотвращает проблемы с почками. Так что, если вы забыли купить авокадо, то утром можете сделать тост из огурца.

Тыквенные семечки

В составе тыквенных семечек очень много витаминов, полезных микроэлементов и антиоксидантов, поэтому они станут достойной заменой авокадо и другим продуктам. Добавляйте их в свой рацион, чтобы предотвратить развитие многих заболеваний и улучшить самочувствие.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что канадские исследователи из Гуэлфского университета выяснили, что плоды авокадо обладают противораковыми свойствами.

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